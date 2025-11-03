La vacunación frente a la dermatosis nodular contagiosa en Aragón comienza con las vacas de leche

ZARAGOZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El plan de vacunación de la cabaña bovina aragonesa contra la dermatosis nodular contagiosa comienza este lunes con las vacas de leche en los territorios correspondientes a tres oficinas comarcales agroambientales (OCA) --Castejón de Sos, Graus y Tamarite de Litera, las tres en la provincia de Huesca--.

En declaraciones a los medios de comunicación tras una reunión para analizar la amenaza de la gripe aviar en Aragón, la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, ha señalado que la vacunación se produce después de registrar dos casos sospechosos, que finalmente resultaron negativos.

Se empieza con las vacas de leche porque son las "más afectadas" por esta enfermedad y se comienza con los municipios limítrofes con Cataluña, ya que lo que se pretende es hacer "una barrera sanitaria".

De momento, el Ejecutivo aragonés tiene 30.000 vacunas a disposición y el Ministerio de Agricultura facilitará todas las necesarias para vacunar a la totalidad de la cabaña en esas tres OCAs, que asciende a unos 80.000 ejemplares.