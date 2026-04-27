Valencia pedirá al Ministerio autorización excepcional de productos para combatir la 'pyricularia' en el arroz

Archivo - Granos de arroz quemados por la pyricularia - AVA - Archivo

VALENCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha confirmado que solicitará al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la autorización excepcional de productos fitosanitarios para hacer frente a la 'pyricularia' en el cultivo del arroz, consciente del "aumento de la presión" de esta enfermedad en las principales zonas productoras.

La directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Mª Àngels Ramón-Llin, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes del sector arrocero para analizar la situación e informar de las actuaciones que se realizan. En febrero se realizó, como todos los años, una reunión técnica con todos los sectores productores con el propósito de valorar las posibles autorizaciones excepcionales, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Durante el encuentro se ha puesto de manifiesto la "preocupación" del sector ante la incidencia creciente de la 'pyricularia', un hongo que afecta "gravemente al cultivo" y que puede provocar "importantes pérdidas" de producción.

En este contexto, la Conselleria solicitará la autorización excepcional de materias activas como el benzovindiflupyr, el protioconazol y el azoxistrobin+difenoconazol para el control de esta enfermedad. "Trabajamos para dar una respuesta ágil y coordinada. Es fundamental dotar a los agricultores de herramientas eficaces para proteger sus cultivos", ha señalado Ramón-Llin.

Asimismo, ha subrayado que desde la Conselleria están en "contacto permanente" con el sector y con el Ministerio para trasladar esta necesidad y actuar "con la máxima rapidez posible". "La sanidad vegetal es clave para garantizar la viabilidad del cultivo del arroz, un sector estratégico tanto desde el punto de vista económico como ambiental en la Comunitat Valenciana", ha resaltado.

Por último, ha reiterado el compromiso de la Administración autonómica de "seguir trabajando junto a agricultores y organizaciones agrarias para hacer frente a los retos fitosanitarios y asegurar la sostenibilidad del sector" y ha remarcado que se cuenta con el sistema de avisos de tratamientos fitosanitarios y notas técnicas que se emiten desde la Conselleria, en colaboración con el IVIA, con el fin de mejorar la prevención y la toma de decisiones en campo.

JORNADAS TÉCNICAS

Precisamente, la pasada campaña arrocera en la Comunitat Valenciana registró "importantes pérdidas" de producción, especialmente en variedades de grano corto, debido a la incidencia del hongo 'pyricularia oryzae'. Ante esta situación, la Conselleria de Agricultura ha organizado dos jornadas técnicas para analizar el problema y aportar soluciones de cara a la próxima campaña.

En estos encuentros, en los que han participado expertos del IVIA y del Servicio de Sanidad Vegetal, se han abordado los factores que favorecen la aparición del hongo, como la elevada humedad, las temperaturas suaves, ciertas prácticas agronómicas y la creciente resistencia a fungicidas.

Los especialistas han subrayado la importancia de mejorar el manejo del cultivo mediante la rotación de materias activas, el uso de variedades más tolerantes, un ajuste adecuado de la siembra y la fertilización, y una correcta calibración de los equipos de aplicación fitosanitaria.

Asimismo, se ha presentado un nuevo proyecto de investigación para 2026-2027 que analizará distintas condiciones agronómicas y su relación con el desarrollo de la enfermedad, con el objetivo de mejorar las estrategias de control.