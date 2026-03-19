Los viticultores de cava extremeño no concurrirán a las elecciones del Consejo Regulador de la Denominación de Origen

Plantación de cava en Tierra de Barros - APAG EXTREMADURA ASAJA/CLYGAL

MÉRIDA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

APAG Extremadura Asaja y la Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (Clygal) anuncian que los viticultores de cava extremeños no concurrirán a las elecciones del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO).

Esto se produce a raíz de la "pinza-alianza" formada entre productores de Requena y de Cataluña, de manera que Almendralejo dejará de estar presente en este órgano de decisión como hasta ahora, compartiendo las responsabilidades con el representante valenciano.

Los agricultores de las zonas productoras de cava amparadas por la DO elegirán el próximo 7 de mayo a sus representantes en el Consejo, pero la "pinza" entre catalanes y valencianos ha impedido --indican APAG Extremadura y Asaja y la Clybal en nota de prensa-- que Almendralejo pudiera presentar su candidatura en solitario, "por falta de cupo, al no alcanzar el número mínimo de agricultores de cava para lograr representación".

La causa principal que ha provocado esta "alianza-pinza" entre los productores catalanes y los valencianos radica, según añaden, en que el pasado mes de enero el representante de Almendralejo, Juan Antonio Álvarez Lázaro, "se abstuvo en una reunión del CRDO Cava en la que se votaba el acuerdo ministerial de prohibir durante tres años la ampliación de viñedos de cava en las zonas productoras".

Esa abstención permitió que la propia Junta de Extremadura presentara un recurso de alzada contra la resolución ministerial, con el objetivo de que la decisión sobre la ampliación o no de la superficie de viñedo se adopte anualmente, atendiendo a criterios "técnicos y de mercado, y no mediante prohibiciones generalizadas que penalizan a territorios con capacidad de crecimiento".

El "rechazo" de valencianos y catalanes a permitir la ampliación de la superficie de viñedo de cava en la Zona de Almendralejo, hace pensar que "tanto unos como otros ven a los viticultores de Tierra de Barros como una dura competencia a batir, por la calidad de sus vinos base".

Apag Extremadura Asaja y la Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo se preguntan ahora si Unión de Extremadura encabezada por Luis Cortés, que "rechazaba" la prohibición de ampliar las zonas de producción de uva de cava, mantendrá su posición o, por el contrario, seguirá "aliado" con Unió de Pagesos, que "siempre ha estado a favor de esa prohibición, demostrando una vez más sus contradicciones y discurso populista, según desde el 'púlpito' que hable".

Las dos organizaciones agrarias recuerdan, igualmente, que durante el mandato compartido entre los representantes de Requena y Almendralejo los productores vivieron una de las épocas "más prosperas" de este subsector vinícola, al adoptarse medidas "extraordinarias" que permitieron "ampliar" la producción y alcanzar precios "históricos" tanto para los productores de uva como para los elaboradores de vino base.

Subrayan, en este sentido, que en todo momento se llevó a cabo una labor de "defensa" de los productores e industriales de cava extremeño, "tanto en el seno del Consejo Regulador, como públicamente denunciando las medidas que resultaban lesivas para los agricultores".

APAG Extremadura Asaja y la Clygal concluyen recordando que "desde fuera o desde dentro" del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava, continuarán defendiendo "los intereses y derechos de los agricultores extremeños" como han hecho "siempre".