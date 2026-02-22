Agro.- El 18 Premio Vila Viniteca de Cata Por Parejas premia a Álvaro Ribalta y Thomas Luke Parker

Los ganadores reciben el premio de manos de Siscu Martí (Vila Viniteca) - VILA VINIITECA - CARO MARIN

BARCELONA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Álvaro Ribalta y Thomas Luke Parker han ganado este domingo en Barcelona el 18 Premio Vila Viniteca de Cata Por Parejas, dotado con 35.000 euros.

El segundo premio (10.000 euros) ha sido para Antoni Carbó y Ramon Jané, y el tercero (5.000) para Alberto Ruffoni y Patricio Zárate, informa en un comunicado Vila Viniteca, organizador del certamen anual.

Los participantes debían descubrir el país, zona de origen, denominación de origen, variedades de uva, añada, elaborador y marca de los 7 vinos catados.

LOS VINOS CATADOS

Los 7 vinos catados en la final son: Schloss Gobelsburg Tradition Heritage Cuvée 10 Years Kamptal; Las Rocas de San Alejandro Garnacha Viñas Viejas 2023 Calatayud; Château Lafleur 1983 Bordeaux; R&L Legras Cuvée Saint-Vincent 2012 Champagne; Pepe Raventós Mas del Serral 2014 Conca del Riu Anoia; Le Gallais Wiltinger Braune Kupp Spätlese 2019 Mosel-Saar-Ruwer; González Byass Tío Pepe Amontillado Cuatro Palmas Saca 2017 (0,5 L), Jerez-Xérès-Sherry.

Y los 7 de la fase clasificatoria son: Gramona Imperial Brut 2019, Corpinnat; Bimbache John Stone 2024, El Hierro; Domaine des Comtes Lafon Meursault 1er Cru Les Porusots 2022, Bourgogne; Sine Qua Non Aperta 2018, California; Celler Joan d'Anguera Vinya de la Glòria 2020, Montsant; The Sadie Family Wines Columella 2023, South Africa; y Château Climens 2010, Bordeaux.

Casi 1.500 personas han asistido al evento, donde se han usado más de 6.000 copas Riedel (3.500 en el concurso); se han abierto para el certamen 292 botellas; se han degustado 398 kilos de más de 80 variedades de quesos de 31 queserías seleccionadas por Ardai, y se han probado vinos de 40 bodegas.