Agro.- Casals Zero, reconocido por Vinari como mejor vermut sin alcohol de Catalunya 2026

El vermut Casals Zero, elaborado por Juan Torres Master Distillers, la división de destilados de Familia Torres - JUAN TORRES MASTER DISTILLERS

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Casals Zero, elaborado por Juan Torres Master Distillers, la división de destilados de Familia Torres, ha sido reconocido como mejor vermut sin alcohol de Catalunya con un Vinari Gran Or en la 12 edición de los Premis Vinari dels Vermuts Catalans 2026, informa la compañía bodeguera en un comunicado este martes.

El vermut ha obtenido el máximo galardón en su categoría, 'Aperitivos aromatizados sin alcohol. Estilo Vermut', y ha sido destacado por el jurado del certamen por "sus aromas herbáceos y botánicos bien marcados, acompañados de notas cítricas de naranja y pomelo que le aportan frescor".

Casals Zero nace de la combinación de una experiencia casi centenaria de la familia Torres en la elaboración de destilados --iniciada en 1928, cuando Juan Torres Casals, miembro de la segunda generación, impulsó la destilación de vinos-- y el lanzamiento de Natureo en 2008, su primer vino desalcoholizado.

Para producirlo, se utiliza el vermut negro Casals, infusionado con más de 20 botánicos mediterráneos, como piel de naranja y mandarina, canela o tomillo, y se incorpora la variedad ancestral Selma, recuperada por Familia Torres en su misión por "preservar la tradición vitivinícola catalana y las variedades prefiloxéricas".

Posteriormente, se elimina el alcohol hasta alcanzar un 0,5% del volumen, manteniendo "intacto" el perfil aromático original, sin añadir colorantes ni edulcorantes artificiales.