Agro.- Casi toda la 'GenZ' valora compartir la merienda con sus abuelos, según una encuesta

Más del 70% de la Generación Z (GenZ) valora especialmente los momentos compartidos con sus abuelas y abuelos durante las meriendas y también las comidas, según el estudio 'El vínculo abuelos-GenZ en España' impulsado por Chocolates Nestlé.

Al elegir un plan de tarde, el 83% de jóvenes escoge en primer lugar merendar con ellos, seguido de tomar algo con amigos o la pareja (77%), por encima de jugar a videojuegos (43%) o quedarse usando el móvil (33%), informa Nestlé en un comunicado este martes.

El 55% de los encuestados dice que merendar con ellos es 'muy especial', un 21% lo considera 'chill total' (un momento de tranquilidad sin estrés) y el 10% un 'must-have' (imprescindible en la semana), frente a un 14% que lo ve irrelevante.

RELACIÓN CERCANA Y SINCERA

El 91% de personas de 18 a 28 años tiene o ha tenido una relación cercana con sus abuelos; el 82% disfruta del tiempo que pasan juntos; 7 de cada 10 afirma que pueden ser ellos mismos cuando están con sus abuelos, y 6 de cada 10 les cuentan sus preocupaciones antes que a otros adultos.

También explican que los mayores han estado en casi todos sus momentos importantes: jugaban con ellos y les contaban cuentos (60%), los acompañaban al parque (56%), los llevaban o recogían del colegio (52%) y les cuidaban cuando estaban enfermos (51%).

Son los resultados de una encuesta de Chocolates Nestlé, que ha lanzado la campaña 'Mi abuelo, mi bro' por los 60 años del chocolate con leche Nestlé Extrafino.

LA CONEXIÓN "SIGUE VIGENTE"

Han sido más de 500 entrevistas online a residentes en España de 18-28 años, representativas a nivel estatal por sexo, edad y zona geográfica, de los cuales más del 86% tienen vivos algún abuelo o abuela.

La coordinadora del estudio y responsable de marketing de tabletas de Chocolates Nestlé en España, Mercedes Osuna, ha explicado que el estudio comprueba que esa conexión familiar sigue vigente 60 años después, y ha destacado "el impacto positivo de esos momentos e interacciones en el bienestar emocional de los jóvenes".