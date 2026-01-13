Agro.- Corpinnat incorpora a Celler Mir y Torné&Bel y alcanza 21 bodegas asociadas

Corpinnat nació en 2018 para impulsar al sector vinícola del Penedès - CORPINNAT

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca colectiva Corpinnat ha incorporado a las bodegas Celler Mir, natural de Subirats, y Torné&Bel, de Espiells, ambas ubicadas en el Penedès (Barcelona), con las que suma un total de 21 bodegas de vinos espumosos, ha informado este martes en un comunicado.

Desde su creación en 2018, Corpinnat ha ido integrando las bodegas Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca, Torelló, Huguet de Can Feixes, Júlia Bernet, Mas Candí, Can Descregut, Pardas, Bufadors, Cisteller, Viader, Mas de la Basserola, Celler Kripta, Demost, Mas Bertran, AT Roca y, a partir de ahora, Celler Mir y Torné&Bel.

"Con estas dos nuevas incorporaciones, Corpinnat reafirma su apuesta por un modelo abierto e integrador, que trabaja con uno de los reglamentos más exigentes del mundo", ha reivindicado la marca, a través del uso de uva 100% ecológica, la vinificación íntegra en la propiedad o el compromiso con variedades históricas.