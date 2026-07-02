Agro.- El enoturismo representa una vía directa de venta para las bodegas catalanas, según Incavi

Enoturismo - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El enoturismo ya no es sólo una actividad de promoción para las bodegas catalanas, sino que es también una vía directa de venta de vino, ya que 6 de cada 10 bodegas que hacen enoturismo venden más del 10% del vino a los visitantes directamente, informa el Incavi este jueves en un comunicado.

Es una de las principales conclusiones de 'Enodata de la venta directa en enoturismo 2026', una base de datos sobre la actividad enoturística de las bodegas catalanas y su relación con la venta directa, impulsada por el Institut Català de la Vinya i el Vi de la Generalitat (Incavi) y elaborada por la revista 'Enoturista'.

El documento recoge las respuestas de 127 bodegas catalanas (más del 25% de las visitables) y ordena la información en indicadores sobre visitantes, experiencias de pago, compra de vino, ticket medio, botellas por compra, recompra, canales de venta, origen del público y evolución de la venta directa.

JOAN GENÉ

El director general del Incavi, Joan Gené, ha destacado que los datos muestran que la visita a la bodega "tiene un impacto comercial claro", ya que el 78% de las bodegas encuestadas declara que más de la mitad de los visitantes compra vino tras el recorrido, y en un 46% de los casos la compra supera el 75% de los visitantes.

La mitad de las bodegas reciben de 1.000 a 5.000 enoturistas anuales, y el 79% de las bodegas declara un ticket medio de compra de vino superior a los 20 euros después de la visita, mientras que en un 29% de los casos este ticket supera los 40 euros.

CRECIMIENTO SOSTENIDO

El 68% de las bodegas afirma que la venta directa de vino ha crecido en los últimos tres años: un 39% dice aumentar ligeramente y un 29% significativamente.

De cara al futuro, el 75% de las bodegas quisiera que la venta directa representara al menos el 25% del negocio.

El 71% de las bodegas declara que Catalunya es el origen principal de sus visitantes, lo que sitúa al público de proximidad como un activo estratégico para el sector.