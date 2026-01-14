Agro.- Familia Torres celebra el 24 de enero su primera Nit d'Estrelles de invierno

Archivo - Nit d'Estrelles 2024. - FAMILIA TORRES - Archivo

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Familia Torres celebra el sábado 24 de enero su primera Nit d'Estrelles de invierno, una experiencia enoturística que combina el vino y la gastronomía con la observación de las estrellas, y que permitirá también descubrir el trío ibérico de eclipses, informa este miércoles en un comunicado.

La actividad, que tendrá lugar en Mas Rabell, en Sant Martí Sarroca (Barcelona), una masía catalana del siglo XIV rodeada de viñedos en el corazón del Penedès, empezará a las 19.30 horas con una masterclass de la mano de astrónomos expertos, que enseñarán a los asistentes a observar el cielo con el telescopio y descubrir el trío ibérico de eclipses, un fenómeno que tendrá lugar los próximos 3 años.

Los asistentes disfrutarán de una "degustación astronómica" de una selección de vinos relacionados con el cielo seleccionados para la ocasión, para acabar con una cena maridaje amenizada con música en directo.

La propuesta gastronómica la ha creado el chef Sergi Millet, del restaurante El Celleret, de la Familia Torres, a partir de productos de proximidad, "buscando las mejores armonías con los vinos seleccionados para la ocasión, en un recorrido por distintos territorios".

La Nit d'Estrelles se celebra cada año en verano, desde hace 14 años, y ahora por primera vez también en invierno; se trata de una experiencia que ha sido premiada por organismos como la Dirección General de Turismo de la Generalitat, la World Food Travel Association o los Wine Tourism Awards, y también ha sido reconocida como Mejor Experiencia Enoturistíca de las Rutas del Vino de España.