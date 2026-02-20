Agro.- Familia Torres organiza una jornada sobre el papel de las ovejas en la viña regenerativa

Archivo - Actividad en la finca Mas La Plana de Família Torres - FAMÍLIA TORRES - Archivo

BARCELONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Familia Torres organizará una nueva actividad del Ciclo Vinya Viva el 22 de marzo en la finca Mas La Plana, para mostrar el papel de las ovejas en la viña regenerativa, informa la empresa en un comunicado este viernes.

Esta experiencia enoturística "invita a disfrutar en familia de una jornada de naturaleza y viticultura regenerativa", de forma que los asistentes podrán realizar una manualidad con la lana de las ovejas de la mano de los artesanos de Barrina Art, y conocer el arte del maridaje a través de una experiencia gastronómica.

La jornada empezará con un paseo guiado por la viña Mas La Plana, donde Wine Educator enseñarán a los asistentes cómo se trabaja la finca "siguiendo los criterios de la viticultura regenerativa y poniendo en valor la biodiversidad y el respeto por la tierra".

Seguidamente, se visitará el espacio de las ovejas y, a continuación, los asistentes participarán en un taller creativo familiar que consistirá en crear 'ovejitas' a partir de la lana del rebaño de la finca.

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA

La experiencia continuará con un maridaje de dos vinos, acompañados de dos tapas elaboradas con productos del huerto de la bodega familiar, poniendo el punto final a este Ciclo Vinya Viva; los asistentes que lo deseen pueden completar la experiencia gastronómica reservando mesa en el restaurante entre viñedos de la bodega, El Celleret.

El programa enoturístico Ciclo Vinya Viva ha obtenido recientemente el Premio Vinario de Enoturismo a la Mejor Actividad Medioambiental.