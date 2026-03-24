Agro.- Illa, Creuheras (Planeta) y Berasategui inauguran la nueva etapa del Barcelona Culinary Hub

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente de Grupo Planeta, José Creuheras, y el cocinero Martín Berasategui - EUROPA PRESS

Está gestionado por el cocinero y Planeta Formación y Universidades

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente de Grupo Planeta, José Creuheras, y el cocinero Martín Berasategui han inaugurado este martes en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) la nueva etapa del Barcelona Culinary Hub, que ha añadido 'by Martín Berasategui' a su nombre.

Han realizado una visita al centro en el que han podido conocer algunos de los profesores y alumnos que hay, así como parte de los procesos que se enseñan en la escuela superior de gastronomía.

El centro estará gestionado a partir de ahora por el cocinero y Planeta Formación y Universidades, y Berasategui aportará su experiencia y filosofía culinaria al programa educativo del centro.

La dirección técnica será asumida por el cocinero y colaborador de Berasategui Philippe Labbé, que será el responsable de implementar y velar por la aplicación del modelo culinario y formativo del cocinero vasco en el día a día.

La escuela continuará ofreciendo un recorrido formativo completo, que incluye Formación Profesional (FP), grado y máster, y forma a profesionales en cocina, gestión y negocio gastronómico.

BERASATEGUI

En declaraciones a la prensa, Berasategui ha mostrado su alegría por participar en el proyecto: "No me ha quitado el sueño absolutamente nada en la vida. Y en cambio estos dos últimos días no podía de eufórico que estoy, de contento".

Ha explicado que este es "el legado que quiere dejar un cocinero que ya ha pasado medio siglo en la cocina", en referencia a su carrera profesional.

"Con el Grupo Planeta y el Barcelona Culinary Hub, pues se cumplen todos mis sueños del legado que dar. Como os he dicho, más de 50 años de una persona que ilusiona, que contagia, que transmite y que ha tenido su vida llena de proyectos", ha afirmado.

El cocinero se ha mostrado convencido de que, tras el acuerdo para participar en el centro educativo, "va a haber un antes y un después".