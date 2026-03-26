Agro.- Javier de las Muelas crea la gama de destilados 'Speakeasy Spirits' de ginebra, vodka y ron

Javier de las Muelas en su local Dry Martini de Barcelona - SPEAKEASY SPRIITS

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El restaurador Javier de las Muelas ha presentado este jueves la colección de botellas 'Speakeasy Spirits' (Dry Gin, Rye Vodka y Old Rum) pensada para para la mezcla en la coctelería contemporáneo, pero también para el consumo directo.

El nombre de la nueva gama de los tres destilados toma el nombre del local barcelonés de De las Muelas vecino a su coctelería Dry Martini, y evoca a su vez los speakeasy de los años 20, establecimientos discretos durante la ley seca, informa la marca en un comunicado.

El Dry Gin es una ginebra de perfil clásico, con alcohol suave y cremoso, elaborada en una antigua destilería en Galicia, "de las pocas de Europa que cuenta con todos los certificados" necesarios para hacer producciones orgánicas.

El Rye Vodka es un vodka de centeno, destilado en columnas de alto rendimiento, con más de 18 bandejas de rectificación, destilado y después filtrado con carbón y platino.

El Old Rum es un ron guatemalteco envejecido 15 años en barricas de roble americano (procedentes de la elaboración de Bourbon), con notas de repostería, pasas, vainilla y frutos secos, y con reminiscencias del whisky americano.