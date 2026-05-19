Agro.- Javier de las Muelas renueva su 'Casa Fernández' de Barcelona cuatro décadas después

Javier de las Muelas (de pie en el centro) y su hijo Borja de las Muelas (agachado en el centro) - CASA FERNÁNDEZ

BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El restaurador Javier de las Muelas ha presentado este miércoles la reapertura de su renovada 'Casa Fernández', que fue su primer restaurante en Barcelona, tras "refrescar el espacio" que lleva casi 4 décadas en la calle Santaló.

Durante un encuentro con la prensa, ha explicado que lo abrió en 1989 evocando el apellido de su madre, Carmen, y ahora ha hecho coincidir esta reapertura con la presentación de su hijo como colaborador en sus negocios.

BORJA DE LAS MUELAS

Su hijo ha explicado que nació un año antes que este local y que su primera experiencia en el sector le llegó a los 13, cuando pasó el primero de tres veranos seguidos ayudando y aprendiendo en este restaurante.

Ya adulto, su vida profesional empezó en multinacionales y en su interés por "el marketing y entender a las personas", y desde hace año y medio se ha integrado en la vocación del padre.

Su padre ha recordado que, cuando abrió la discoteca 'Nick Havanna' (1986), empezaba una época de transformación de Barcelona, en la que él participó, y también se implicó en el Parc Tibidabo: eso le hizo interesarse por espacios internacionales, como la feria efímera que incluía el Oktoberfest de Munich (Alemania).

Entonces, al lado de su Gimlet de la calle Santaló encontró un local que convirtió en Casa Fernández y que dedicó a evocar las cervecerías alemanas, incluida una gran mesa larga ("algo diferente en aquel momento" en la ciudad) y una carta de casa de comidas, con cerveza, schnapps, queso Tête de Moine y otros ingredientes centroeuropeos.

Fue uno de los primeros locales en tener cocina abierta, que además estaba abierta de manera ininterrumpida de 13 a 1 ("eran otros tiempos").

Hoy reabre conservando el espíritu de esa carta y consolidando otras tapas populares, como las patatas bravas y la tortilla de camarones, y actualizando la decoración.

Ha recordado a su amigo Carlos Rolando (1933-2016), diseñador y publicista argentino que creó muchas marcas corporativas y que también trabajó en la estética de sus locales, por lo que Casa Fernández conserva detrás de su barra un gran mural que él creó.

"LOS BARES SON IGLESIAS"

Javier de las Muelas ha asegurado que tiene ganas de seguir: "Quiero morirme con los zapatos puestos".

Ha definido textualmente un bar como un antídoto de la soledad y ha proclamado que "los bares son iglesias, y los clientes, sus feligreses".