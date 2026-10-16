Agro.- Jean Leon crea un vino espumoso que recupera la variedad ancestral 'Forcada'

Imagen del vino Jean Leon Nativa Forcada - JEAN LEON

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La bodega Jean Leon ha creado 'Jean Leon Nativa Forcada', un vino espumoso elaborado a partir de la variedad "ancestral" recuperada 'Forcada' gracias al proyecto de recuperación de variedades catalanas ancestrales de Família Torres, informa en un comunicado este viernes la bodega catalana.

De las pocas variedades blancas ancestrales recuperadas, la 'Forcada' es la que presenta el mayor potencial de vinos espumosos, y la bodega ha destacado su capacidad de adaptación a los retos del cambio climático por su maduración tardía y capacidad para mantener una "acidez vibrante" incluso en ambientes cálidos.

La directora de Jean Leon, Mireia Torres, ha explicado que el vino es resultado de muchos años de investigación y que la variedad responde a las necesidades del territorio en "el contexto actual".

"'Forcada' es una variedad con excelentes cualidades naturales y tiene un enorme potencial para la producción de vinos espumosos de calidad en el Penedès", ha defendido Torres.

A través del proyecto de recuperación creado en 1983, Família Torres ha recuperado más de 60 variedades catalanas ancestrales en 4 décadas de investigación.