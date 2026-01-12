Agro.- Jean Leon inaugura el 17 de enero una exposición retrospectiva de Assumpció Mateu

Archivo - La pintora Assumpció Mateu. - JEAN LEON - Archivo

BARCELONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La bodega Jean Leon inaugura el próximo 17 de enero una exposición retrospectiva de la pintora Assumpció Mateu, que ha ilustrado la nueva añada de Jean Leon Vinya La Scala Cabernet Sauvignon Gran Reserva 2018, informa en un comunicado este lunes.

El acto contará con la presencia de la pintora, que explicará el detalle de las 14 obras seleccionadas y el proceso creativo de cada una.

La presentación, que es gratuita, finalizará con una cata del vino y con la degustación de una selección de quesos artesanos y vinos Jean Leon.