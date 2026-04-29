Agro.- Miguel A. Torres (Familia Torres) recibe las Llaves de la Ciudad de Curicó (Chile)

Momento de la entrega del reconocimiento - FAMILIA TORRES

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Familia Torres, Miguel A. Torres, ha recibido las Llaves de la Ciudad de Curicó (Chile), en reconocimiento a su trayectoria y su contribución al desarrollo del municipio y la vitivinicultura del país, informa Familia Torres en un comunicado este miércoles.

La empresa ha explicado que el reconocimiento es de "especial relevancia", ya que es la segunda vez que la ciudad entrega su máxima distinción.

"Con este gesto, la ciudad pone en valor la profunda huella que el trabajo de Miguel A. Torres, enólogo y empresario catalán, ha dejado en el territorio a lo largo de décadas, tanto a través de Familia Torres como de la bodega Miguel Torres Chile", ha explicado la compañía.

Torres ha celebrado que el reconocimiento no es solo un tributo a su trayectoria, sino que es "un símbolo de la historia" que han escrito conjuntamente.

El directivo ha impulsado iniciativas como la Fiesta de la Vendimia de Curicó, la más antigua de Chile, y la empresa ha destacado la creación de puestos de trabajo y oportunidades en la región.