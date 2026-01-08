Agro.- El Premio Vila Viniteca de Cata por Parejas cierra sus inscripciones en 2,54 minutos

Edición anterior del Premio Vila Viniteca de Cata por Parejas. - VINITECA

BARCELONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 18º Premio Vila Viniteca de Cata por Parejas se celebrará el 22 de febrero en la Llotja de Mar de Barcelona donde 125 parejas competirán por el premio total de 50.000 euros, después de que las inscripciones de esta edición se hayan cerrado en 2,54 minutos, informan este jueves los organizadores en un comunicado.

El importe del premio, cuyos artífices son los socios de Vila Viniteca, Quim Vila y Siscu Martí, se reparten en 35.000 euros para la primera pareja clasificada, 10.000 euros para la segunda pareja clasificada y 5.000 euros para la tercera pareja.

Además del concurso de cata, la cita incluye una feria de vinos con más de 30 bodegas y una degustación de quesos de Ardai.

La singularidad del premio radica en el hecho de catar a ciegas y a dúo, y tener que consensuar las respuestas sobre el origen, el tipo de uva, el elaborador o la marca, entre otros parámetros.

Para ello, tienen que probar 7 vinos en la Fase Clasificatoria --con 125 parejas-- y 7 vinos más en el caso de las 10 parejas que pasen a la Gran Final.