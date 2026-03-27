Agro.- Los Premis Vinari de vermut catalán 2026 dan a 'Padró & Co Rojo Amargo' su máximo galardón

Ganadores de los premios - PREMIS VINARI - JORDI PLAY
TARRAGONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los Premis Vinari dels Vermuts Catalans 2026 han galardonado este viernes a Padró & Co Rojo Amargo con el máximo reconocimiento (Mejor Vermut Catalán) y con el galardón Vinari Gran Or en la categoría de vermut reserva, informan los organizadores en un comunicado tras la gala celebrada en la Casa Navàs de Reus (Tarragona).
También se ha dado el premio Varias a la etiqueta (a Dommut-Domenio); al vermut para cóctel, de Club de Bartenders de Catalunya (a Dos Déus Origens Mixology-Priorat B&D Lab); a mejor vermutería, con voto popular (a Cal Pere Tarrida, en El Prat de Llobregat); y el premio Gaudí Reus a la promoción del vermut, del Ayuntamiento de Reus-Agència Reus Promoció (a Vermouth de la Casa).
En vermuts blancos han ganado Antich Blanc Eco-Alcoholes Antich (Vinari Gran Or); Remeier Blanc-Maieutike Winery y Dos Déus Origens Dry-Priorat B&D Lab (Or), y Myrrha Blanco-Padró i Familia, Cori Blanc-Museu del Vermut y Vermut Falset Blanc-Cooperativa Falset Marçà (Plata).
Respecto a vermut negro o rojo se ha premiado a 3 Setmanes-Carviresa (Vinari Gran Or); a Clàssic Castell del Remei-Castell del Remei, Olave-Oratvin y Antich Original Eco-Alcoholes Antich (Or), y a Padró & Co Rojo Clásico-Padró i Familia, Cori Negre-Museu del Vermut y Espinaler Vintage-Espinaler 1896 (Plata).
En vermut reserva se premia a Padró & Co Rojo Amargo-Padró i Familia (Vinari Gran Or); a Miró Reserva-Emilio Miró Salvat, Dos Déus Estrelles Negre-Priorat B&D Lab y Perucchi Edició Limitada-Emilio Miró Salvat (Or), y a Dos Déus Origens Reserva Negre-Priorat B&D, Lab Espinaler Reserva-Espinaler 1896 y Olave Reserva-Oratvin (Plata).
El apartado de vermut innovador reconoce a Miró Fusión-Emilio Miró Salvat (Vinari Gran Or), a Dos Déus Origens Fumat-Priorat B&D Lab y Miró Rosé-Emilio Miró Salvat (Or) y a Xalar-Coca i Fitó, Cal Bardera-Cal Bardera y Caràcter Reserva Eco-Tres Cadires SCCL (Plata).
Y en aperitivos aromatizados sin alcohol (estilo vermut), premia a Casals Zero-Juan Torres Master Distillers (Vinari Gran Or), Aperitiu Miró Zero-Emilio Miró Salvat (Or) y Remeier Zero Alcohol-Maieutike Winery (Plata).