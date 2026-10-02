Agro.- El tinto 'Tros del Tossal 2023' y el espumoso 'Guilera Centenari 2005', Premis Vinari 2026

Uno de los principales galardones de los Premis Vinari - PREMIS VINARI

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Premis Vinari 2026 han concedido sus principales galardones al vino tinto crianza de uva syrah Tros del Tossal 2023 (de Cèrvoles, DO Costers del Segre) y al espumoso de larga crianza Guilera Centenari 2005 (de Aguilera, DO Cava).

Los gala anual de estos galardones se ha hecho este viernes por la noche en el Auditori Municipal 'Maria Rosa Juncosa' de Vilafranca del Penedès (Barcelona), informan los organizadores en un comunicado.

La bodeguera Josefina Piñol (Celler Piñol de Batea, DO Terra Alta) ha recibido el Premi a la Trajectòria como una de las pioneras catalanas en elaborar "vinos de calidad y embotellados, en una época en que se imponía la venta a granel".

El reconocimiento a la mejor Bodega ha sido para el Celler Vallformosa, con más de 150 años de historia en el Penedès y que hoy está en unos 50 países y "da trabajo a más de 400 familias viticultoras".

PALMARÉS

El premio Blanc Jove ha recaído en Dos Germans Blanc Cupatge 2025 (Rosendo Esteve, DO Terra Alta); el Blanc Brisat, en Amat & Montané Igiga Xarel·lo Brisat 2024 (Amat & Montané, DO Penedès); el Rosat, en Giné Rosat 2015 (Buil & Giné, DOQ Priorat), y el Blanc Criança, en Coca i Fitó d'Or 2024 (Coca i Fitó, DO Terra Alta).

El premio Negre Criança ha sido para Tros del Tossal 2023 (Cèrvoles, DO Costers del Segre) y el Negre de Guarda, para Gresa 2021 (Vinyes d'Olivardots, DO Empordà).

Hay 6 categorías de espumosos: la Blanc Joves la gana El Fresc 2024 (Artium, DO Cava); la Rosat, Cava Tres Naus Brut Rosat 2024 (Domenio, DO Cava); la Rosat Criança, Mim Natura Pinot Noir 2022 (Vins del Cep, DO Cava); la Blanc Criança Curta, Jovani Cuvee Reserva Nature Eco 2023 (Jovani, DO Cava); la Blanc Criança Mitjana, Les Nords 2021 (Albet i Noya, Clàssic Penedès), y la Blanc Criança Llarga, Guilera Centenari 2005 (Guilera, DO Cava).

También se han concedido 3 premios especiales: el 'Gràfiques Varias' de Mejor Etiqueta, para Mon Pare (Vinyes del Convent, DO Terra Alta); el 'Veolia' de Mejor Iniciativa de Recuperación de Patrimonio, para Celler Montrubí (DO Penedès), y el 'Nissan' de Mejor Proyecto Ecológico, para Celler Can Marlés (DO Penedès).