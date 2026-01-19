Agro.- Torres Brandy repite como la marca "más vendida en los mejores bares", según un informe

Torres Brandy repite como la marca "más vendida en los mejores bares", según un informe - TORRES BRANDY

BARCELONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Torres Brandy se ha convertido por séptimo año consecutivo en "la marca de brandy más vendida en los mejores bares del mundo" según el Informe de Marcas 2026 ("Brands Report") de la revista 'Drinks International', informa la marca en un comunicado.

Asimismo, Torres Brandy también ha aparecido como "una de las firmas que están ganando más popularidad", ocupando así la tercera posición en la lista de las marcas que actualmente son tendencia.

El redactor jefe de 'Drinks International', Shay Waterworth, destaca el "liderazgo consolidado en ventas" de Torres Brandy en su categoría, siendo consumido en cerca de un 20% de los bares encuestados.

La publicación atribuye el dominio de la marca a "su versatilidad y al apoyo continuado que brinda al sector" como patrocinador de eventos como 'The World's 50 Best Bars'.

Por otro lado, en la categoría de pisco, El Gobernador, elaborado por Juan Torres Master Distillers en Chile, ha logrado ser el pisco chileno más vendido y también figura en la lista 'Top Trending Brands'.