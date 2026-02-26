Agro.- El vino con DO catalana reduce un 4,6% sus ventas en Catalunya en 2025, según el Incavi

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los vinos con Denominación de Origen (DO) catalana han reducido un 4,6% sus ventas en volumen y un 3,4% en valor en Catalunya en 2025 respecto al año anterior, según el 'Informe anual sobre el mercado de los vinos con DO en Catalunya 2025' de Nielsen, encargado por el Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi).

Así lo ha expresado este jueves en la presentación del estudio el director del Incavi, Joan Gené, quien ha puntualizado que esta bajada se debe a cambios en el consumo y a la elevada competencia con otras DO españolas, con ofertas y campañas publicitarias que "no están al alcance de las bodegas catalanas".

En contraposición, ha destacado que las DO catalanas "mantienen su cuota" con un 37,2% en volumen (-0,2%) y 35,5% en valor (-0,9%).

"No es un porcentaje de ventas del vino catalán con el que nos sintamos cómodos, sino que creemos que tendría que aumentar por su calidad-precio, incluso creemos que el precio debería aumentar teniendo en cuenta su calidad", ha alertado Gené, quien ha precisado que la cuota de volumen sigue lejos del 42,5% registrado en 2019.

Respecto a la elevada competencia dentro de Catalunya, ha dicho: "La DOCa Rioja cuenta cada año con unos 12 millones de euros para la promoción. Hay vinos con DO españoles con ofertas de 2x1 y 3x2 o con anuncios en cadenas de televisión contra los que cuesta competir".

CAMBIOS DEL CONSUMO

Según el estudio, elaborado por Nielsen y encargado por el Incavi, el conjunto del mercado (alimentación y hostelería) registra una variación del -4% en volumen y del -1% en valor de las DO catalanas en Catalunya respecto a 2024, lo que evidencia "una moderación de cantidad, pero sin desvalorización del producto", según Gené.

El director del Incavi también apunta a los cambios de consumo del vino en Catalunya, que se centra "en ocasiones más puntuales, como celebraciones" y no tanto en un uso diario o habitual, y ha asegurado que esta tendencia a la baja también afecta a las DO españolas en el territorio.

NUEVAS OPORTUNIDADES DE MERCADO

Estos datos complementan el escenario de seis brechas de oportunidad obtenidas del Baròmetre del Consum a Catalunya 2025 en octubre del año pasado y que indica que el vino catalán dispone de una oportunidad de crecimiento a través de una "puerta de entrada emocional".

Esta ventana de oportunidad requiere experiencias que "combinen las catas, la gastronomía, el entorno y la cultura" como vías para consolidar nuevos vínculos con el público.

ACCIONES PREVISTAS

Con este objetivo, durante las pasadas Festes de la Mercè se celebró una muestra de vinos en los jardines del Palau Robert de Barcelona, con la participación de las 12 DO catalanas.

"También pensamos hacer la Setmana del Vi Català en Barcelona con una muestra de vinos en noviembre y acciones para invitar a la gente a descubrir el enoturismo, a visitar las bodegas catalanas y promocionar la exportación del vino catalán", ha detallado Gené.

En paralelo, el Incavi ha impulsado un nuevo programa de televisión en 3Cat que será presentado por la periodista Empar Moliner y compuesto por 12 reportajes sobre las 12 DO catalanas, aunque todavía no hay una fecha de emisión cerrada.