CaixaBank entrega 71 placas a restaurantes recomendados por la Guía Michelin 2026

Entrega de las placas acreditativas a restaurantes recomendados por la Guía Michelin - CAIXABANK

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha entregado a 71 restaurantes de la provincia de Barcelona las placas que les acreditan como restaurantes recomendados por la Guía Michelin de 2026 en un acto celebrado en la sede corporativa de la entidad en Barcelona.

El evento ha reunido a más de 280 representantes del sector entre restauradores y miembros de las principales asociaciones como el Gremi de Restauració de Barcelona, Barcelona Restauració y la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme (FIHRT), informa la entidad en un comunicado.

El acto ha comenzado con la bienvenida de la directora territorial de CaixaBank en Barcelona, Maria Alsina, que ha reconocido el mérito de los 71 restaurantes seleccionados y ha puesto en valor el trabajo y el dinamismo de un sector "estratégico y resiliente que combina tradición y modernidad generando un enorme impacto económico, social y cultural".

Alsina ha señalado que, para los grandes retos que afronta en el futuro próximo, "CaixaBank pone a su disposición Food&Drinks, división especializada que aporta atención específica y soluciones adaptadas a las necesidades específicas del sector de la restauración".

FERRAN ADRIÀ

En el evento han intervenido el director comercial de ventas y marketing de Michelin en España y Portugal, Miguel Pereda; el director comercial de Banca de Negocios, Toni Rodríguez, y la directora de Negocios de la Dirección Territorial de Barcelona, Raquel Berenguer, ambos de CaixaBank.

El presidente de elBullifoundation, Ferran Adrià, ha participado en el acto y, junto con la presentadora, ha invitado a los premiados a crear de forma conjunta el menú emocional de la ceremonia de entrega de las Placas Michelin.