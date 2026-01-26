Aragón, en el centro de la gastronomía internacional de la mano de Madrid Fusión 2026. - GOBIERNO DE ARAGÓN

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, junto a la directora general de Innovación y Promoción Alimentaria, Amparo Cuéllar, ha asistido este lunes a la primera jornada del Congreso Madrid Fusión 2026, cita gastronómica de referencia internacional, en la que Aragón es la comunidad autónoma invitada.

Madrid Fusión, considerado el congreso gastronómico más influyente del mundo, se celebra desde hasta el próximo miércoles, 28 de enero, en el recinto de Ifema (Madrid).

Bajo el lema 'Aragón, Sabor de verdad', la comunidad autónoma se sitúa en el centro del debate culinario internacional, con una programación ambiciosa que combina innovación, producto, territorio y memoria gastronómica.

Rincón ha destacado que la cocina aragonesa "está hoy al nivel de las mejores cocinas de España, no sólo por el reconocimiento de sus estrellas Michelin, sino por el alto nivel gastronómico alcanzado en toda su cocina, desde la tradición hasta la vanguardia".

Además, Rincón ha añadido: "No hay mejor escaparate para mostrarla que un evento como Madrid Fusión, el congreso gastronómico más importante del mundo".

FORTALEZA DEL SECTOR AGROALIMENTARIO ARAGONÉS

Asimismo, Javier Rincón ha subrayado también la fortaleza del sector agroalimentario aragonés, señalando que "los alimentos de Aragón, nuestros vinos, carnes, trufa, aceite, verduras o dulces, son la base de una gastronomía auténtica y reconocible, respaldada por nuestras IGP y por una clara vocación exportadora a través de la campaña 'Aragón, Sabor de Verdad', una nueva imagen y un nuevo lema para un nuevo tiempo".

La presencia de Aragón en Madrid Fusión supone un espaldarazo de todo lo que ofrece el territorio, desde el Pirineo hasta el Maestrazgo y el Matarraña, desde las huertas del Cinca Medio a los secanos del Bajo Aragón, reflejando la diversidad y riqueza de su despensa, ha comentado.

Ha asegurado que la participación de Aragón confirma el momento de "madurez y proyección" de la gastronomía aragonesa, así como su capacidad para dialogar, desde la verdad del sabor, con el futuro de la cocina internacional.

HOMENAJE A TEODORO BARDAJÍ, ALMA DE LA COCINA ARAGONESA

En el marco del programa oficial, los chefs aragoneses Eduardo Salanova e Iris Jordán han protagonizado la ponencia 'Homenaje a Teodoro Bardají', dedicada al cocinero más importante de la historia de Aragón.

Bardají fue el gran creador, divulgador y codificador de la cocina aragonesa, sentando las bases de una identidad culinaria que hoy sigue viva y evolucionando. Un reconocimiento a quien convirtió la tradición en legado y la cocina aragonesa en patrimonio cultural.

Madrid Fusión 2026 será, una vez más, el gran escaparate internacional de la gastronomía, un congreso de referencia que se celebrará a finales de enero en Madrid y que reunirá durante tres días a más de 25.000 profesionales, alrededor de 2.000 congresistas, centenares de ponentes internacionales, chefs con estrellas Michelin, sumilleres, productores, periodistas especializados y líderes de la industria gastronómica.

Con auditorios temáticos, catas, subastas, experiencias y una potente zona expositiva, Madrid Fusión vuelve a marcar tendencias, generar negocio y situar a la cocina como motor cultural, económico y creativo a escala global.