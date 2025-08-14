Economía/Gastro.- El Castillo de Soto de Viñuelas no ha sido afectado por el incendio de Tres Cantos (Madrid)

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio, a 12 de agosto de 2025, en Tres Cantos, Madrid (España). El incendio de vegetación registrado a última hora de la tarde de este lunes, 11 de agosto, en Tres Cantos ha evolucionado favorablem - Rafael Bastante - Europa Press

Todos los eventos programados podrán celebrarse según lo previsto

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Castillo de Soto de Viñuelas, integrado en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, no ha sido afectado por el incendio de Tres Cantos, según han confirmado en un comunicado desde el Grupo Life Gourmet.

En él han expresado sus condolencias y solidaridad hacia todas las personas afectadas por el incendio, así como su respeto y apoyo a las víctimas y sus familias.

"El Castillo de Soto de Viñuelas no ha resultado afectado por el fuego. El incendio originado en la zona de Tres Cantos afectó a una parte muy concreta de sus instalaciones, el Mirador de Cristal y parte del entorno natural que rodea el Castillo, dentro del paraje protegido de Soto de Viñuelas", han aclarado.

Sin embargo, "la mayor parte de las instalaciones y, sobre todo, el propio Castillo de Viñuelas, su patrimonio histórico, el Pabellón de Caza y Colonial permanecen intactos y en perfecto estado".

El grupo Life Gourmet ha asegurado que todos los eventos programados podrán celebrarse según lo previsto, al tiempo que ha reiterado su "compromiso con la seguridad de sus visitantes y clientes, así como el agradecimiento a quienes trabajan incansablemente para contener y extinguir el incendio".