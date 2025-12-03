Economía/Gastro.- Monte Nevado se adelanta a Navidad con una edición limitada del jamón de bellota 100% Ibérico de 2015

Monte Nevado celebra su doble premio en los Premios Alimentos de España con una edición limitada de Jamón de Bellota 100% Ibérico de la añada de 2015 - CORTESÍA MONTE NEVADO

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tras conseguir el galardón al Mejor Jamón de Bellota Ibérico y al Mejor Jamón Serrano en la última edición de los Premios Alimentos de España, otorgados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el pasado mes de noviembre -consolidándose como la marca de jamón más galardonada en la historia de este certamen-, la centenaria casa jamonera Monte Nevado celebra su doble reconocimiento lanzando una Edición Limitada de Jamón de bellota 100% ibérico con más de 10 años de curación.

Esta exclusiva edición de la añada 2015, compuesta por solo 18 piezas, es una verdadera joya gastronómica, fruto de una maduración paciente y del saber hacer que distingue a la marca, y destaca por un proceso de curación lento que da lugar a un jamón verdaderamente único, codiciado por los amantes gourmet y los paladares más exigentes. La Edición Limitada de la Añada 2015 lleva disponible desde el 1 de diciembre.

Para quienes no quieran perderse el Jamón de Bellota 100% Ibérico más premiado de España, la casa jamonera se adelanta a la Navidad lanzando sus piezas más especiales. Además de la exclusiva edición de la añada 2015, limitada a 18 piezas, Monte Nevado propone una selección de las mejores piezas del Jamón de Bellota 100% Ibérico. Fiel a su cita navideña, la marca presenta una cuidada propuesta de jamones elegidos uno a uno por el maestro jamonero para garantizar la máxima calidad en cada pieza y acompañar las mesas más exigentes estas fiestas.

Siguiendo su tradición, Monte Nevado elabora su Jamón de Bellota 100% Ibérico procedente de animales de raza pura, criados en libertad en las mejores dehesas. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellotas y hierbas naturales, lo que da lugar a una infiltración de grasa rica en aromas y matices. Este producto nace del afán de la marca por ofrecer un jamón gourmet basado en el origen de estirpes autóctonas y en una crianza responsable en fincas acreditadas por sus criterios de sostenibilidad, con una alimentación totalmente ecológica y un proceso de curación lento que culmina en un sabor profundo y equilibrado.

JAMÓN DE BELLOTA 100% IBÉRICO 2015: 10 AÑOS PARA UNA AÑADA EXTRAORDINARIA

Para la Edición Limitada de 2015 Monte Nevado ha seleccionado una añada con muy buena calidad de bellota y hierba, marcada por una alta disponibilidad al inicio y una escasez progresiva al final, compensada con mayor superficie de dehesa por animal, lo que permitió un aprovechamiento óptimo de los recursos y una infiltración de grasa equilibrada. Las lluvias abundantes favorecieron la hierba fresca, aportando a la grasa fluidez, riqueza en ácidos grasos insaturados y delicados matices herbáceos.

Según su nota de cata, las características más destacadas de esta añada son:

Aspecto: El jamón presenta un perfil alargado y estilizado, con pezuña negra y tobillo fino, indicadores de pureza racial y buena curación. La grasa externa es de tonalidad amarillenta suave, blanda y sedosa al tacto, reflejo de una correcta maduración y de una dieta rica en bellota y pastos naturales. En el corte, la carne muestra un rojo rubí intenso y brillante, con un veteado fino y bien distribuido de grasa infiltrada que delata equilibrio entre alimentación y ejercicio del animal.

Aroma: Profundo, complejo y elegante. Predominan las notas de frutos secos (avellana, nuez) y tostados (caramelo, cacao, café suave), con un trasfondo dulce derivado de las reacciones de Maillard durante la larga curación. Gracias a la abundancia de hierba durante la montanera, se aprecian matices frescos y balsámicos, que recuerdan a hierbas secas, heno y tierra húmeda, aportando un perfil más aromático y limpio. El conjunto se redondea con un leve toque ahumado natural, resultado de la oxidación lenta y la curación prolongada.

Textura: En boca, el jamón presenta una textura jugosa y untuosa, con fibra tierna pero consistente. La grasa se funde rápidamente, ofreciendo una sensación aterciopelada y persistente. La estructura de la carne refleja un ejercicio moderado del animal, favorecido por la mayor superficie de pasto, lo que aporta fibra fina y suculencia equilibrada.

Sabor: Sabor armonioso y muy expresivo. Destacan los matices dulces y umami, bien integrados con un leve toque salino que equilibra el conjunto. La grasa, rica y fundente, potencia los aromas de bellota madura, hierba seca, y notas de madera y cacao. El retrogusto es largo y elegante, con recuerdos persistentes a bellota, frutos secos tostados y un sutil toque especiado (pimienta blanca y nuez moscada). El perfil global es más fresco y herbáceo que en añadas más secas, con un final limpio y armonioso.

La Edición Limitada de la Añada 2015 representa la máxima expresión del Jamón de Bellota 100% Ibérico de Monte Nevado: una pieza con carácter propio, fruto de una crianza paciente y de un oficio perfeccionado durante más de un siglo. Más allá de estas 18 piezas irrepetibles, cada añada de Jamón de Bellota 100% Ibérico de Monte Nevado se elabora bajo los mismos criterios de origen, crianza en dehesa y curación lenta, ofreciendo jamones de altísima calidad que reflejan el compromiso de la casa con la excelencia.