elBullifoundation presenta el octavo y último volumen de 'Sapiens del Vino'

(De I A D) El Propietario De Vila Viniteca, Quim Vila; El Director De Agrobank En Caixabank, Jaime Campos; Ferran Centelles, Ferran Adrià Y El Director Comercial De Caixabank En Barcelona, Ramon Soler - CAIXABANK

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

elBullifoundation ha presentado este miércoles en CosmoCaixa 'Barcelona Vinos. El vino y la comida en la experiencia del restaurante gastronómico', el octavo y último volumen de 'Sapiens del Vino', una obra que es el resultado de "una década de investigación dedicada a comprender el universo del vino desde una perspectiva integral, transversal y multidisciplinar".

El proyecto, liderado por el responsable de contenidos de bebidas de elBullifoundation, Ferran Centelles, junto a un equipo multidisciplinar y con la colaboración de más de treinta expertos y profesionales, "culmina con ocho volúmenes y más de 4.500 páginas de conocimiento conectado", informa CaixaBank en un comunicado.

Se trata de una obra desarrollada a través de la metodología Sapiens, que ha contado con la colaboración de Vila Viniteca y el impulso de CaixaBank.

La presentación, organizada por CaixaBank, elBullifoundation y Vila Viniteca, se ha celebrado en CosmoCaixa Barcelona y ha contado con la participación del chef Ferran Adrià y del sumiller Ferran Centelles, así como con el director de AgroBank en CaixaBank, Jaime Campos; el director comercial de CaixaBank en Barcelona, Ramon Soler, y el propietario de Vila Viniteca, Quim Vila.

Durante la presentación, los participantes han compartido sus principales reflexiones sobre esta última publicación y han celebrado "la culminación de uno de los proyectos editoriales más ambiciosos sobre el vino".