El IV concurso 'FEM Paelles a La Rambla' por la esclerosis múltiple premia a Nathan Minguell

Los protagonistas del concurso - FEM - AMICS DE LA RAMBLA

BARCELONA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La paella de Nathan Minguell ha ganado este sábado el primer premio del IV concurso solidario 'FEM Paelles a La Rambla', coorganizado por Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) y Amics de La Rambla, que recaudan fondos para investigar esta enfermedad y mejorar la vida de quienes la padecen.

40 equipos han participado en el certamen, que ha tenido como jurado a los cocineros Ada Parellada y Raül Balam y a la actriz Lloll Bertran, informan los organizadores en un comunicado.

El concurso se ha hecho en La Rambla Santa Mònica de Barcelona durante una jornada de gastronomía y música, presentada por la periodista Carme Gasull.

Tras el primer premio de Nathan Minguell, el segundo ha sido para el equipo de Josep Maria Martínez Cassanys; el tercero para Eva Viciano; el Premi del Públic para Héctor Marquès; el de Paella més Ramblera para Alicia Berlanga; y un accésit para el equipo de Bàrbara Ogar, con esclerosis múltiple, que ha ideado una paella fácil de comer para quienes padecen la enfermedad.

La vicepresidenta de la FEM, Ángeles Tejada, ha considerado "muy emocionante" ver como esta iniciativa crece año tras año implicando a cada vez más personas.

Y el vicepresidente de Amics de La Rambla, Toni Albaladejo, ha destacado que iniciativas como esta dinamizan La Rambla: "Dentro de 100 años seguiremos haciendo el concurso".