Madrid en verano: los mejores restaurantes abiertos para disfrutar en julio y agosto

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Madrid no descansa en verano, y para quienes eligen quedarse en la capital durante julio y agosto, la oferta gastronómica sigue viva y atractiva. La ciudad cuenta con una variada selección de restaurantes abiertos que permiten disfrutar de todo tipo de cocina, desde tradicionales bares de tapas hasta alta cocina con menús especiales de verano, pasando por mercados que abren sus puertas para cenas improvisadas. Muchos locales no solo mantienen sus puertas abiertas, sino que aprovechan el verano para ofrecer platos frescos elaborados con ingredientes de temporada y ambientes únicos, como terrazas al aire libre y azoteas con vistas privilegiadas. Así, incluso en estos meses, Madrid invita a saborear su vibrante escena culinaria sin las prisas ni las aglomeraciones típicas del resto del año.

Un plan diferente para este verano es cenar en un mercado de abastos. Es la propuesta del chef Roberto Martínez con 'Triperito' en el Mercado de La Paz, donde trae la alta cocina callejera chifa al más puro estilo peruano con propuestas, pensadas e ideales para compartir, como la croqueta ají de Gallina, su icónico ceviche caliente de mejillones al wok, su tradicional tiradito de salmón marinado con leche tigre cremosa de jengibre y sésamo o el chaufa a la norteña de lagarto Ibérico Joselito.

Mientras que otra propuesta divertida para estos días de julio es conocer Insurgente, ubicado en el Mercado de Chamberí, donde los chefs Genaro Celia y Agustín Mikielievich buscan a través de una oferta basada en el sabor con aires asiáticos y latinos que el comensal disfrute de elaboraciones propias de alta gastronomía de una forma más informal y a precios para todos los bolsillos. En la carta figuran propuestas como guisos tradicionales, pero presentados totalmente diferentes como las empanadas de Birria mexicana o el cremoso de plátano macho que se puede descubrir en la base de la molleja de ternera a la brasa, a los tacos de pollo crujiente que dan una vuelta de sabor a través del tandoori.

Tampoco cierra por vacaciones, KultO (c/Ibiza, 4), el restaurante dirigido por el chef José Fuentes, que renueva su propuesta con nuevos platos pensados para el verano como el salpicón de pez limón y fruta de la pasión, el puerro asado con pil pil de algas, la coliflor a la brasa con gamba roja o el arroz seco de chipirón y butifarra blanc, que conviven con sus 'hits' del pepito de vaca rubia o el saam de tortillitas de camarones, ideales para disfrutar en terraza sobre el bulevar de la calle Ibiza, con vistas al Retiro, perfecta para estas noches estivales o donde disfrutar de la sobremesa.

Los que busquen sabores a mar en plena capital y sean amantes de las ostras tienen una visita obligada a El Puertito (Paseo del General Martínez Campos, 42), un 'oyster bar' donde degustar ostras de más de 25 variedades y a precios asumibles, ya que van desde los 1,90 a 5,40 euros por unidad. En la carta figuran desde las clásicas ostras gallegas, tanto la rizada como la plana especial, como las francesas de Marennes d'Oléron a Bretaña, pasando por Normandía o Cap Ferret a las Gillardeau, tanto las cultivadas en su Francia como en Irlanda o Portugal. Además de las ostras al natural también sirven ostras preparadas, como la acevichada con leche de tigre, cebolla encurtida y cilantro o la 'bloody oyster', acompañada de un Bloody Mary sin alcohol con emulsión de pepino, entre otras.

Mientras que los que busquen un rico arroz que les traslade a la orilla del mar deben visitar Pabblo (Pl. Pablo Ruiz Picasso, 1) que este verano (julio, agosto y septiembre) se ha aliado con El Pedrusco en una colaboración que rinde homenaje al fuego, los sabores del mar y la tierra, y la cocina con alma. Así, proponen degustar un arroz con langosta y torrezno cocinado en horno de leña, que traslada a través del paladar con este mar y montaña en un ambiente cuidado.

Los 'winelover' podrán aliviar estos calores en Berria (Plaza de Independencia, 6), templo de los vinos en la capital y con vistas a la Puerta de Alcalá. Así, propone 'A Puerta Abierta', una iniciativa disponible exclusivamente en su privilegiada terraza, que ofrece tres recorridos de tres o cuatro vinos cada uno, acompañado de tres opciones de picoteo, con temáticas que irán cambiando mensualmente y que permiten al comensal descubrir y disfrutar copa a copa, sin limitar la experiencia a una sola botella y así conocer más de la rica variedad de vinos que hay en España.

Los que busquen una experiencia gastronómica diferente, este verano el chef Yong Wu Nagahira y Alberto Fernández, de Momus Cocktail Bar, se unen en Ikigai Velázquez (C/ Velázquez, 136) para una colaboración muy especial, diseñando una experiencia sensorial en forma de menú maridado donde platos, como el gazpachuelo frío japonés con tataki de bonito del norte ahumado en casa, y niguiris como el gunkan de té verde, ikura y yema de codorniz, pez mantequilla con miso dulce; atún con AOVE de cosecha temprana y tomate Raff o jurel shimesaba (macerado al estilo japonés) con shirokombu y emulsión de miso y almendras y cócteles como 'Highball', 'Don Miso', inspirado en una sopa miso y elaborado con ron añejo, o 'Harmony'.

Bajo la mirada de la Loba Capitolina, en Gran Vía, 18 las dos terrazas de WOW Concept Gran Vía ofrecen unas espectaculares vistas a la icónica vía comercial, que se maridan con la propuesta gastronómica de Grupo Papúa, encargados de la oferta gastro del espacio. Una carta informal de tapas y 'finger food' firmada por el chef Jairo Jiménez donde disfrutar del tardeo degustando desde sus clásicos brioches de steak tartar y de anchoa 0,0, el bikini a la brasa, el saam con palomitas de langostinos en tempura hasta el taco de morro de cerdo ibérico crujiente o el pepito de ternera o el cachopín, sin olvidarnos de unas patatas y batatas con salsa brava o el buñuelo de queso Idiazábal, que se complementan con una seductora coctelería de autor, obra de Daniel Regajo, que tras su paso por StreetXo o The Gibson en Londres, sorprende con sus cócteles de autor como el WOW Spritz o el Sky Garden. Un plan para disfrutar con los niños este verano o para los amantes de Harry Potter es acercarse a una de las novedades como es Andén 9 3/4 (c/José Ortega y Gasset, 75), un espacio no sólo para fans de este universo mágico, también para quienes buscan una experiencia gastronómica que mezcla lo sensorial con lo especial, ya que al frente de la cocina está el chef Samuel Torres (ex de Álbora, Santerra, el estrella Michelin Ababol o Eme Be Garrote, entre otros), que firma una carta de cocina fusión contemporánea con guiños a sabores asiáticos, mediterráneos y latinoamericanos.

Para los que busquen una terraza urbana, en pleno centro financiero de la capital, Circolo Popolare propone disfrutar de la 'dolce vita' italiana en su terraza a pie de calle en Torre Picasso, donde degustar todo el sabor del sur italiano. Un espacio donde dejarse llevar entre negronis, spritzs y risas compartidas con un propuesta gastro donde saborear su mítica burrata cremosa con tomate confitado, la pizza de mortadela y pistacho, la famosa Carbomamma o el gran final, su tigramisú, servido como en casa de la nonna.

Mientras que para paladares viajeros, Grupo Quispe propone su último concepto Acholao (Almirante, 20), el primer pisco bar en España abierto todo el verano excepto del 11 al 24 de agosto. Un lugar ideal para beber y comer bien, con sus cócteles a base de piscos macerados durante 20 días, platos para picar que unen Perú y España a través de la tradición peruana con un toque fresco y moderno donde no faltan refrescantes ceviches y un ambiente de tinte sofisticado que es perfecto para cualquier momento del día, desde una celebración entre amigos y familia o disfrutar de un buen tardeo o tomar una copa después de cenar.