Ruta gastronómica por España para este verano: sabores, vino y paisajes de ensueño

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este verano, España se saborea destino a destino, descubriendo nuevos sabores, rincones con encanto y planes que mezclan buena gastronomía, buen vino y paisajes que piden foto (y brindis). Desde los restaurantes más 'cool' y 'beach club' del verano hasta escapadas de enoturismo por algunas de las zonas vinícolas más bonitas de España, te traemos un recorrido gastronómica que combina paisajes, cocina de autor, tradición local y experiencias únicas. ¿Hacemos las maletas?

Una de las novedades gastro de este verano es la llegada del icónico Gordon Ramsey a España, en concreto a Ibiza, donde ha abierto el primer Hell's Kitchen de Europa en The Unexpected Ibiza Hotel. Situado en el corazón de Playa d'en Bossa, el restaurante, que ofrece cenas todos los días, promete ser una experiencia gastronómica y de entretenimiento inolvidable dentro del hotel. La carta combina la adaptación de algunos de los platos favoritos de Hell's Kitchen, nuevas creaciones innovadoras y clásicos atemporales de Gordon Ramsay. Así, no faltan las croquetas, el Hamachi crudo y las vieiras a la sartén, que se suman a los carabineros 'hell fire', la tarta de queso al estilo vasco y la lubina a la parrilla.

En Cala San Miguel se ubica el Beach House Cala San Miguel, el nuevo espacio de Cala San Miguel Ibiza Resort, Curio Collection by Hilton, un lugar donde locales y viajeros confluyen para disfrutar de cocina fresca y local, música en directo y sobremesas que se prolongan sin prisas a lo largo del día. Un 'beach club' que cuenta con dos formatos: el restaurante y la zona de hamacas y camas balinesas, pero en el corazón de la propuesta está el chiringuito, donde las brasas, el marisco y los arroces marcan el tono de una carta construida en torno al producto y el fuego para luego disfrutar del relax en las hamacas y camas balinesas, situadas frente a la piscina. Además, en ambos espacios se puede refrescar con una amplia carta de bebidas que destaca por sus combinaciones frescas y originales, desde sangrías, spritzs a cócteles de autor y clásicos.

Siguiendo por el Mediterráneo, en plena costa alicantina se encuentra Borg, un cuidado restaurante ubicado en El Campello (Alicante), donde el chef Carl Borg, de padre sueco y madre andaluza, propone hacer una parada en su casa de comidas, donde convive la tradición y la innovación, lo humilde y lo esencial, y todo ello elevado a algo excepcional. El chef apuesta por la temporalidad que da sentido a cada ingrediente, por lo cual las verduras están muy presentes en sus platos, que también completa con pescados, carnes y productos de temporada de diferentes puntos.

Borg propone visitar su casa para despertar los sabores y olores de la memoria del comensal y que disfrute de una experiencia sin prisa y con calma, donde se pueda degustar de alguno de sus dos menús, el Raíces, donde ofrece en siete pases un paseo por su esencia lleno de sorpresas; o el de Alas, de nueve pases, con el que invita a a detener el tiempo, a saborear sin prisas y a dejarse llevar por bocados sorprendentes, transformando lo clásico y cotidiano en inesperado; así como cualquiera de los platos de su carta. Y todo bien maridado con una propuesta líquida donde apuesta especialmente por pequeños productores, vinos artesanales, naturales, de escasa producción y con un fuerte componente de terroir, sobre todo de la zona.

En la Costa Brava, entre las costas de Llafranc y Tamariu se ubica el icónico faro de Sant Sebastiá, dominando un acantilado de 170 metros sobre el mar, y donde está Far Nomo, que desde hace unos años es un templo gastronómico. Con unas impresionantes del Mediterráneo, los visitantes disfrutarán de la cocina del chef Naoyuki Haginoya, que propone degustar la tortilla abierta con pulpo y salsa okonomiyaki, así como platos a la brasa o en tempura.

Para los 'foodies' más clásicos una visita a Valencia este verano es un plan perfecto para disfrutar de una ciudad que ofrece gastronomía del máximo nivel y playa. Una opción es el Only YOU Hotel Valencia, un hotel vibrante que ofrece una experiencia cosmopolita que combina diseño, gastronomía de autor y una ubicación privilegiada. La oferta gastro comienza en el lobby con Trotamundos, donde se rinde homenaje al viajero con una propuesta creativa y dinámica de coctelería de autor, mientras que en la última planta, con vistas panorámicas, se encuentra El Mirador de Only YOU, donde probar las propuestas del chef valenciano José María Climente, que destaca por la diversidad y riqueza de los productos de kilómetro cero y especialidades como su paella de autor. Además, cuenta con cocina asiática de gran calidad de la mano de SLVJ Valencia, reconocido por su propuesta innovadora y vanguardista.

Un plan gastro único en verano es degustar un arroz en la playa y en Zahara de los Atunes (Cádiz), una visita es a Zokarrá, del grupo Zoko, un concepto de chiringuito ubicado en la playa de Atlanterra, donde además de degustar un buen arroz, como el atunero o el ibérico que se cocinan en dos tiempos, también hay que probar su gran variedad de atún salvaje de almadraba, se puede pasar el día, ya que cuenta con servicio de tumbonas y música en directo para amenizar los espectaculares atardeceres de la zona.

Para los que huyan de la playa y prefieran disfrutar de campos de lavanda y de girasoles, Guadalajara es otra de las propuestas para gozar de este verano. Castilla Termal Brihuega, ubicado en el corazón de ese espectáculo natural que es La Alcarria, propone una temporada de experiencias inmersivas bajo el nombre 'Tiempo de Lavanda', una invitación a conectar con la naturaleza y con uno mismo con todos los sentidos. En su enclave histórico de la Real Fábrica de Paños del siglo XVIII, reconvertido en un hotel de lujo, cada detalle se impregna de lavanda y huéspedes pueden personalizar su escapada a través de experiencias cuidadosamente diseñadas para acompañar este momento mágico del año. Así, picnics al atardecer, paseos a caballo, talleres de perfumería o un ritual especial en la zona wellness son algunas de las experiencias disponibles durante esta temporada.

Los que busquen un plan más cultural, Cáceres propone disfrutar durante este verano del Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, así como de uno de los mejores cascos históricos conservados, que transporte al visitante nada más cruzar el icónico Arco de la Estrella. Para alojarse nada mejor que en su interior y hacerlo en Casa Pizarro, un exclusivo hotel boutique de cuatro estrellas que rinde homenaje a la historia y la tradición arquitectónica de la ciudad. Una antigua casa señorial dedicada al comercio de lanas del XVIII, que renace como un espacio de lujo y confort, combinando el legado del pasado con una propuesta moderna y sofisticada y con unas vistas únicas del casco histórico. Además, dispone al lado de un acogedor restaurante donde disfrutar de la mejor cocina tradicional elaborada por 'PandeHuerta' o acercarse a algunos de los iconos gastro de la zona como Atrio, con tres estrellas Michelin, y Torre de Sande, donde la gastronomía local alcanza su máxima expresión.

Una experiencia única en el Norte de España, en Cantabria, es la que ofrece Bodegas Miradorio, que refuerza su apuesta por el enoturismo con su pack 'Experiencia Miradorio' que cuenta con varias modalidades, pero que permitirá conocer la elaboración de sus vinos y alojarse en Miradorio Rural, los apartamentos turísticos que la bodega ha rehabilitado en una casona montañesa del siglo XIX, ubicada en pleno casco antiguo de Ruiloba. Una experiencia donde el visitante se trasladará en todoterreno desde la bodega hasta la Finca Herbazoso, donde se sitúan los viñedos junto al mar, realizará una visita guiada a la bodega, catará tres vinos y degustará 'Tradición', un menú elaborado con productos locales cuidadosamente seleccionados.