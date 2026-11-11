Los accesos a Mercabarna están abiertos aunque se prevé "muy poca afluencia"

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Todos los accesos a Mercabarna están abiertos la mañana de este miércoles, aunque se prevé "muy poca afluencia" de compradores por la convocatoria de huelga general, han explicado fuentes del mercado a Europa Press.

Han explicado que durante la noche sí ha habido presencia de piquetes informativos, pero que en todo momento ha habido al menos un acceso abierto y los camiones han podido entrar y salir del recinto.

En todo caso, el Mercat del Peix permanece cerrado tras hablarlo tanto con mayoristas como con minoristas, en previsión de poca afluencia de compradores.

Según las mismas fuentes, este martes las ventas subieron un 15% para tener provisión de productos, algo que ocurre habitualmente antes de días de huelga.

El Mercat de Fruites i Hortalisses está abierto, aunque no con todas las paradas operativas y sin exposición de producto, y el lunes y martes se incrementó un 20% la comercialización de producto.