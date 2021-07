Agricultura empieza la campaña de vacunación de la lengua azul este viernes en Menorca

MENORCA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado que empezará la campaña de vacunación de lengua azul en Menorca este viernes.

De hecho, las vacunas han llegado este jueves por la mañana a la isla. Los Servicios de Mejora Agraria y Pesquera (Semilla) se han encargado de la logística del traslado de las dosis y también se harán cargo de su almacenamiento en armarios frigoríficos y del reparto de las vacunas a los veterinarios.

Los veterinarios de las Asociaciones de Defensa Sanitaria (ADS) de Menorca podrán empezar a vacunar al ganado mañana viernes. Según el protocolo fijado por la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la vacunación se iniciará en la zona de Ciutadella e irá cubriendo todo el territorio hasta Mahón.

El ganado se considera inmunizado 21 días después de la inoculación completa de la vacuna. Los vacunos necesitan dos dosis, mientras que los ovinos, una. Los terneros nacidos de madres vacunadas también cuentan con la inmunización.

Las vacunas enviadas a Menorca permitirán cubrir las 309 explotaciones de ovino con 19.346 animales y las 354 explotaciones de vacuno con 19.063 animales. Este ganado será vacunado entre los veterinarios de las ADS y los contratados por la Conselleria para esta campaña de lengua azul.

Semilla cuenta con cinco personas en Menorca, que se encargarán de la distribución de las vacunas, que funcionará igual que en Mallorca. Los veterinarios recibirán las vacunas para cubrir las necesidades de una semana.

En función del número de animales, se les entregará en formato de 100 o 250 mililitros. También recibirán todo el material necesario para controlar la administración de las vacunas en las diferentes explotaciones.

De momento, ninguna explotación de Menorca ha declarado síntomas entre los animales. En Mallorca, por ahora, hay casos confirmados en 25 explotaciones situadas en la zona nordeste de la isla.

La lengua azul no es una zoonosis y no afecta a las personas. Además, no representa ningún riesgo para los consumidores, ni siquiera en cuanto a la carne y a la leche de animales infectados. El pasado viernes, 9 de julio, las 500.000 dosis de la vacuna BLUEVAC BTV 4 llegaron a Mallorca y la campaña de vacunación empezó en esta isla el pasado 12 de julio.

Por su parte, la campaña de vacunación en Ibiza Formentera está prevista para principios de la semana que viene. En total, en Ibiza se tienen que vacunar 295 explotaciones de ovino con 5.469 animales y 4 explotaciones de vacuno con 122 animales. En Formentera, son 73 explotaciones de ovino con 896 animales.