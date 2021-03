UAGN exige calendarización y planificación en las convocatorias de ayudas en el sector agrario

PAMPLONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

UAGN ha demandado planificación y coordinación de "forma efectiva" en la gestión de las distintas convocatorias de ayudas en el sector agrario, para "agilizar su tramitación, la resolución y el abono a los solicitantes, así como una mejor planificación de las fechas, con el objetivo de conseguir que se repartan durante todo el año de forma previsible y clara y que permita a las Administraciones, organizaciones agrarias y al agricultor / ganadero poder programar debidamente sus ayudas y la gestión de las mismas".

En un comunicado, UAGN ha indicado que el 26 de agosto del 2020 concluyó la convocatoria de ayudas a inversiones en explotaciones agrarias de 2019, dotada con 8 millones de euros, y a la cual se presentaron 257 solicitudes, "y a día de hoy, siete meses después todavía no ha sido resuelta", ha dicho.

"Esta demora afecta a todos los agricultores y ganaderos que quieran invertir en el sector, pero con mayor fuerza a los expedientes en los que se han solicitado ayudas para plantaciones, debido a que el momento para realizarlas es ahora. En muchos casos estas plantaciones son de gran extensión, y se necesita tomar decisiones empresariales importantes, en función de si se les concede o no la ayuda como encargo de planta, financiación...", ha indicado Félix Bariáin, presidente de UAGN.

Desde la organización agraria, exigen al departamento de Desarrollo Rural que cumpla el compromiso del Consejo Agrario de "planificar de forma efectiva y calendarizar las convocatorias de ayudas en el sector agrario".

"No podemos consentir esa falta de capacidad de resolución de las convocatorias, las ayudas a inversiones del pasado año todavía no se han resuelto y las ayudas a reestructuración o reconversión de viñedo permiten tan solo 10 días para tramitar la ayuda, sin haber facilitado borrador, lo que conlleva que el agricultor no tenga prácticamente tiempo para la toma de decisiones a la hora de gestionar la ayuda", ha criticado Bariáin.

Según ha añadido, "los agricultores y ganaderos solicitantes no pueden iniciar las inversiones previstas hasta que no tienen el expediente aprobado puesto que la concesión de créditos está condicionada a la aprobación de la ayuda por parte de las entidades financieras, y si se demoran tanto tiempo en resolver las convocatorias, apenas tienen tiempo para ejecutar las inversiones".

"Estas inversiones son fundamentales para consolidar un sector estratégico de nuestra economía, mejorar la competitividad, dinamizar el sector agrario a través de la generación de empleo y la riqueza en el medio rural y vital para la conservación del medio ambiente, además de combatir el despoblamiento rural, cada vez más acusado", ha concluido.

UAGN ha indicado que ofrece el servicio de asesoramiento y tutorización individualizado de contenidos específicos y continuos sobre el acceso a ayudas, así como la tramitación de los planes. Para ofrecer un mejor servicio atienden a través de cita previa en el teléfono 948 24 47 00 de 9 a 15,30 horas.