IU pide que el documento presentado en la Mesa del Agua recoja explícitamente que el agua es un derecho humano

TOLEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha presentado seis aportaciones al documento presentado en la Mesa del Agua de Castilla-La Mancha --cuyo plazo de presentación de alegaciones termina este martes-- con las que pretende que dicho texto recoja explícitamente que el agua es un derecho humano esencial y que el cambio climático sea un eje central, por ejemplo en los planes de sequía.

Así lo han explicado a los medios de comunicación en las puertas de las Cortes de Castilla-La Mancha el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, y el responsable regional de Acción Política de la formación, Txema Fernández, lugar donde van a registrar sus propuestas.

Fernández ha pedido también que se ponga en valor la función que hacen las entidades locales porque, a su juicio, "si los ayuntamientos no son capaces de entender que el Pacto del Agua es fundamental para los ciudadanos no vamos a llegar a ningún sitio".

Crespo ha continuado detallando las seis prioridades que IU quiere introducir en la Mesa Regional del Agua. Así, ha reiterado en la idea de que el agua sea considerada un derecho humano. También ha pedido sacar al agua del mercadeo en la que se encuentra inmerso.

Igualmente, ha solicitado que el cambio climático sea un eje central, ha hablado de la moderación de los regadíos existentes para maximizar el beneficio del agua y ha exigido el cumplimiento de la legislación española y europea. Finalmente, ha pedido que la Dirección General del Agua dependa de Desarrolla Sostenible y no de Agricultura porque "el agua es importantísimo para agricultura pero también para otros desarrollos de la región", ha afirmado Crespo.

El coordinador regional de IU ha reconocido que el documento presentado en la Mesa del Agua ha recogido ya algunas de las propuestas de la formación de izquierdas como la consideración de que el agua no sea considerada como mercancía y que no se corte el agua a ningún ciudadano porque no tenga recursos económicos suficientes.

La Mesa del Agua volverá a reunirse antes del 15 de noviembre para cerrar un documento definitivo. Un texto que Izquierda Unida quiere que sirva para "aunar todas las voluntades", ha dicho Crespo.