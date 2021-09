Carnero recuerda su ingreso y pide "sensatez" en las fiestas de Lerma: "Que un momento alegre no traiga muchos tristes"

LERMA (BURGOS), 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, ha invitado a los vecinos de Lerma, durante el pregón de las fiestas de la villa, a "tirar de sensatez y prudencia" en un "año especial" como es este 2021 "para recuperar cuanto antes, en todo su esplendor, las fiestas", algo que sucederá, "a buen seguro al año que viene".

Al mismo tiempo, Carnero ha recordado que lejos de "pregonar ninguna fiesta" ya que, "por desgracia, no son tiempos de ellas en el formato que a todos nos gustaría", sí ha invitado a una "reflexión desde la responsabilidad", además de aprovechar para agradecer a su alcaldesa, Maribel Sancho, el haber estado "tan pendiente" de su estado de salud durante esta pandemia: "La gratitud en silencio no sirve a nadie. Yo quiero que se sepa, gracias".

Durante su intervención, Carnero ha hecho mención a su pueblo, Aspariegos, en Zamora, aunque ha reconocido sentirse este sábado como "un lermeño más": "Estoy aquí porque me gusta venir a los pueblos, porque los pueblos son la verdadera esencia de Castilla y León, lo original, lo verdadero y porque creo que Lerma tiene mucho en común con Aspariegos (me refiero a las gentes hospitalarias y a las familias cercanas, de tierra adentro)".

Sin embargo, haciendo gala de ese carácter castellano que siempre defiende, Carnero ha apelado a vivir las fiestas de este año con "sensatez y prudencia" después de que, según él mismo ha recordado, el Covid se cebase con él hace unos meses "de una manera salvaje, brutal".

"Quizás lo que más pesa, y para bien, en esa mochila que fui cargando en el camino de mi enfermedad, es la responsabilidad, la que tenemos para con nosotros y sobre todo, para con los demás", ha reconocido el consejero, para recordar que esta enfermedad "ataca donde más duele, en el abrazo, en el compartir" y que, "por eso, aún en fiestas o especialmente en ellas, hay que ser más cautos que nunca".

"No podemos permitirnos que un momento alegre acabe trayendo muchos tristes, por ello os pido que viváis, disfrutéis y sintáis, y que lo hagáis juntos pero siempre desde el sentido común y la moderación, pues, por desgracia, la pandemia todavía sigue entre nosotros", ha incidido, desde su propia experiencia y con especial mención al dolor de sus seres queridos mientras se debatía "entre la vida y el sueño eterno".

No obstante, reconoce que ahora disfruta de "los pequeños momentos de cada día", que son "los grandes de la vida" y, por ello, invita al optimismo: "Mi mensaje es de aliento para los que están sufriendo, padeciendo, y que mi ejemplo les pueda servir de estímulo, como a mí me sirvió la fe, para seguir en la lucha vital, lo cual no hubiera sido posible sin nuestro sistema sanitario tan excepcional. Solo puedo estar agradecido".

Y es que "no por ser de sobra conocidos debemos dejar de decirlos porque muchas veces, y más en estos atribulados tiempos que vivimos, tendemos a dejarnos llevar por lo negativo y pasan por alto nuestros ojos y sentimientos de la belleza de lo que nos rodea y la grandeza de lo que fuimos, somos y, seguro, seremos", afirmación de la que se ha valido para recordar también la grandeza de Lerma, que "después de esos ajetreados siglos de luchas y enfrentamientos", se ha convertido en "uno de los pueblos más bonitos de España".

"Ese devenir de los tiempos, con sus claroscuros, os trae hasta un presente que augura un futuro prometedor. No puedo dejar de lado la estrecha relación que Lerma tiene con la agricultura, la ganadería y el desarrollo rural, actividades y sectores a los que tengo la suerte de servir en nuestra Comunidad actualmente", ha destacado, al tiempo que ha animado a los lermeños a impregnar "de sana alegría, de variado colorido y de buen humor todas las actividades de las fiestas", con su particular "vigor, fuerza y juventud".

En la intervención del consejero no ha faltado tampoco la referencia a su clásico del cómic favorito: 'Las aventuras de Astérix y Obélix', cuyas hazañas le recuerdan a los vecinos de Lerma: "Vosotros sois Astérix, Obélix y cada uno de esos galos que resistieron a fuerzas superiores, manteniendo un ambiente de placidez rural. Un sitio que forma verdadera comunidad, donde te interesas por el estado de tus vecinos y haces tertulia para tomar el fresco en las noches estivales".

Además, parafraseando a otro clásico, en este caso a Shakespeare, Carnero ha recordado que "si todo el año fuera fiesta, divertirse sería más aburrido que trabajar", aunque, "desde esta perspectiva", él sigue reivindicando que "sin utopía no existe progreso ni diseño de un futuro mejor", algo en lo que los lermeños son expertos, "en convertir con mucho esfuerzo, sus sueños en realidad".

Por último, antes de desear unas fiestas "saludables, armoniosas y sin sobresaltos" y con la intención de "abrazar a cada agricultor y ganadero de Lerma" con sus palabras, ha culminado con un mensaje de esperanza para el futuro de la villa: "Tenéis pasado, vuestras piedras lo atestiguan. Tenéis presente, vuestro día a día con sus esfuerzos, derrotas y victorias así lo certifican. Pero también, y esto es esencial tenéis futuro, lo veo en la expresión de vuestra alcaldesa, lo veo en la mirada de cada vecino".