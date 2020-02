Cierre del local de DiDeSUR (Azuqueca) por el Consistorio agranda la brecha entre las dos familias de PSOE Guadalajara

DiDeSUR achaca el cierre a que el alcalde perdió una sentencia contra Escudero y Ayuntamiento le pide "dejar de servir a intereses sectarios y partidistas"

GUADALAJARA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ONG DiDeSUR ha denunciado el cierre "arbitrario, sin escuchar y sin dar explicaciones ni alternativas" de su tienda en Azuqueca de Henares (Guadalajara) después de 15 años operando dentro del sector de comercio justo, un extremo que llega después de que el Ayuntamiento haya decidido no renovarles la cesión del local. Mientras, la coordinadora de esta ONG, Teresa Luengo, ha achacado la no renovación de cesión al hecho de que el pasado mes de septiembre fue desestimada una demanda del alcalde, José Luis Blanco, contra ella misma y el actual consejero de Desarrollo Sostenible del Gobierno autonómico, José Luis Escudero; y el Consistorio ha recordado, en boca de su concejal de Desarrollo Saludable, Charo Martín, que ya se ha ofrecido una alternativa de espacio a esta asociación.

Luengo, persona de confianza del actual secretario general del PSOE en la provincia, Pablo Bellido --presidente de las Cortes regionales y también voluntario de esta organización--, ha atendido este lunes a los medios de comunicación para agradecer las múltiples muestras de apoyo de entidades, colectivos y ciudadanía ante la orden de desalojo, por parte del Ayuntamiento azudense, del local en el que, desde hacía 15 años mantenían abierta la tienda de comercio justo.

"Es el día más triste de los 22 años de existencia de DiDeSUR, porque nos echan sin escucharnos, sin darnos razones y sin recibirnos", ha afirmado la coordinadora de esta ONGD, convencida de que detrás de ello hay rencillas políticas y el resultado en contra del alcalde, José Luis Blanco, de una denuncia contra el derecho al honor interpuesta por él contra varios miembros del PSOE en la que se le negó la razón al regidor.

En todo caso, para Luengo, "este no es el fin de DiDeSUR, porque esta entidad no nació para ser servil, ni para callarse, sino para luchar contra las injusticias y hoy aquí se está cometiendo una".

La coordinadora de DiDeSUR ha mostrado varios documentos para criticar la "arbitrariedad" del desalojo ordenado por el Ayuntamiento. Así, ha hecho público un correo electrónico con fecha 1 de septiembre de 2019 en el que la técnica de Participación Ciudadana del Consistorio comunica a la entidad que, como cada año, se renueva el convenio de utilización del local. Un mes después, el 1 de octubre, recibieron otro correo de la concejal de Desarrollo Saludable en el que se dice que tienen que abandonar el local.

"Entre una fecha y otra, lo único que ocurre es una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Guadalajara por la que el alcalde, José Luis Blanco, pierde la denuncia que había presentado contra varias personas miembros de su partido por comentarios escritos en sus redes sociales en los que criticaban su forma de hacer política. Algunas de las personas a las que denunció son voluntarias de esta ONGD y, al poco de conocerse la sentencia, recibimos la comunicación para abandonar el local", ha explicado Teresa Luengo.

La coordinadora de DiDeSUR ha explicado que la entidad nació en el año 1997 y fue impulsada por un grupo de azudenses que entonces tenían entre 15 y 18 años de edad. "Nadie se dedicaba a la política ni tenía vinculación alguna con ningún partido. Con el paso del tiempo, algunas personas voluntarias de esta entidad están en política. No ha sido problema para ningún partido, porque siempre hemos colaborado con PSOE, PP, IU y Ciudadanos. Para el único que parece ser un problema es para José Luis Blanco", ha afirmado.

AYUNTAMIENTO: "ESPERO QUE DIDESUR DEJE DE SERVIR A INTERESES SECTARIOS Y SEPA COMPARTIR"

Por su parte, la concejal de Desarrollo Saludable del Ayuntamiento ha señalado a través de un comunicado que este Consistorio está "absolutamente comprometido con el tejido asociativo del municipio" y que defiende la igualdad de oportunidades para todos los colectivos de la ciudad.

En este sentido, Martín ha apuntado que el Ayuntamiento distribuye los espacios de acuerdo a la rentabilidad social que generan para la ciudad y que a DiDeSUR se le ha concedido un espacio municipal para que puedan desarrollar su actividad asociativa.

"Espero que deje de servir a intereses sectarios y partidistas y sepa compartir El Foro --donde está el local-- con el resto del tejido asociativo de esta ciudad, que cada día nos ayuda a hacer la mejor Azuqueca", ha apostillado. "Lo que el Ayuntamiento no puede permitir nunca es que las asociaciones patrimonialicen los recursos municipales", ha subrayado aludiendo a que este espacio debe ser compartido.

"Me parece que, una vez más, algunos colectivos quieren utilizar un problema que ellos mismos han generado para hacer daño al equipo de Gobierno cuando bastaría con echar un vistazo a los nombres de los integrantes de esta asociación para entenderlo todo", ha aseverado.

BELLIDO DEJA DE SER "VOLUNTARIO DURMIENTE"

El propio Pablo Bellido ha querido tomar la palabra en este conflicto, y a través de su perfil oficial en Facebook ha afirmado que deja de ser un voluntario "durmiente" para pasar a una posición de defensa de la entidad.

Bellido, que ilustra con varias fotografías la actividad de DiDeSUR a lo largo de estos años y sube otra imagen de la "expulsión" de la asociación del local que venía ocupando, ha puesto en valor que el papel desempeñado por esta entidad no ha sido otro que "poner un granito de arena para construir un mundo más justo y solidario, cooperando con agricultores ecológicos y con proyectos de economía social en su entorno".

"Durante los últimos años he permanecido como un 'voluntario durmiente' de esta asociación que es mi familia. No he querido perjudicarla dada mi evidente visibilidad política. A pesar de todo tengo que decir que ni PP, ni IU, ni Ciudadanos, ni Unidas Podemos, ni nadie de otro partido distinto al mío, ha atacado a DiDeSUR por ser yo un voluntario más", añade Bellido.

Ahora, Bellido abandona su "estado durmiente" para "ayudar, ahora que es más necesario que nunca". "Habrá más fotos de DiDeSUR, porque sigue siendo necesaria la Dignidad y el Desarrollo para el Sur, y porque si queremos no perder el norte, hay que mirar al sur".

ESCUDERO RESALTA LA "LABOR ENCOMIABLE" DE LA ASOCIACIÓN

También el consejero de Desarrollo Sostenible del Gobierno regional, José Luis Escudero, se ha pronunciado sobre este extremo a preguntas de los periodistas. Escudero, también voluntario de esta organización, ha dejado entrever que hay ciertas cuestiones que han influido en esta decisión, aludiendo a la sentencia que hay a su favor por la denuncia de Blanco contra su honor y ha pedido que "no se juegue" con organizaciones solidarias como esta.

"No se puede jugar con una organización de solidaridad a la que no se puede contaminar porque merece todo el respeto", ha señalado tras recordar la demanda que el actual alcalde de Azuqueca interpuso contra él por unas manifestaciones realizadas hace tiempo y que ha ganado.

Escudero ha insistido en que DiDeSUR es un espacio de referencia que realiza una labor "encomiable" y que las administraciones públicas deben apoyarlos en vez de "cerrarlos", y ha pedido a Blanco que "reflexione".

SENTENCIA Y PRIMARIAS

Fue el pasado mes de septiembre cuando un juzgado de Guadalajara desestimaba la demanda interpuesta por el alcalde de Azuqueca de Henares contra el consejero de Desarrollo Rural del Gobierno regional y Teresa Luengo, entre otros socialistas, por una supuesta vulneración de su derecho al honor a causa de diversas manifestaciones que estos hicieron en el momento en el que Blanco se enfrentaba al actual secretario general del PSOE castellanomanchego y presidente regional, Emiliano García-Page, en las primarias del PSOE en la Comunidad Autónoma en el año 2017.