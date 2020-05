COAG denuncia la venta de cebollas "del quinto pino mientras la cosecha andaluza se queda en el campo" ante coronavirus

SEVILLA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía ha iniciado una campaña informativa en redes sociales, dirigida a los ciudadanos andaluces y a las grandes cadenas de alimentación, para denunciar la situación de los productos agroalimentarios. "Esto es lo que está pasando, y los andaluces deben saber que Mercadona, Carrefour o Maxi Día, por ejemplo, están vendiendo cebollas que vienen del quinto pino, mientras la cosecha andaluza se queda en el campo, sin que nadie las compre", ha afirmado el responsable de Frutas y Hortalizas de COAG Andalucía, Andrés Góngora.

COAG ha denunciado a través de una nota que "agricultores y ganaderos andaluces siguen trabajando a pesar de todas las dificultades derivadas del coronavirus, cumpliendo así con su función de alimentar a la sociedad, pero las grandes superficies comerciales, de las que se abastece buena parte de la población, no están comprando sus productos, optando por obtener mayores beneficios e importar, por ejemplo, cebollas de Perú, Dinamarca, Nueva Zelanda, Chile o Senegal, donde no se cumplen los mismos controles de calidad y se seguridad alimentaria que en nuestro país".

"Las grandes superficies hacen el agosto durante la pandemia, mientras que los agricultores andaluces, a pesar de estar a pie de cañón, se están arruinando", ha apuntado la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Andalucía.

COAG Andalucía ha iniciado una campaña, centrándose en el caso de la cebolla, para denunciar que las principales cadenas de alimentación no ofrecen a los consumidores la posibilidad de comprar producto andaluz ni español, poniendo a la venta sólo los importados.

"Nuestro objetivo es informar a los ciudadanos del daño que están haciendo las grandes superficies al sector agrario andaluz, a pesar del esfuerzo que está haciendo en plena crisis sanitaria, y animarles a que reclamen poder elegir producto andaluz y español, que exijan a las cadenas que los productos de nuestra tierra estén visibles en los lineales", ha explicado Góngora.

El responsable de Frutas y Hortalizas de COAG Andalucía ha señalado además que "hemos empezado destacando la situación de un producto en concreto: la cebolla, pero iremos también denunciando la importación y venta de otros productos con nombres y apellidos de las cadenas que los comercializan, y que se están cargando un sector fundamental de la economía andaluza como es el sector agrario".

SE MULTIPLICA POR 4 IMPORTACIÓN DE CEBOLLA DE PERÚ

COAG ha explicaodo que, según datos oficiales, los principales países importadores de cebollas frescas por toneladas en España son en 2019 Perú, con el 47% de las toneladas importadas, Chile (12%) y Portugal (11%). En enero y febrero de 2020 destacan Perú, Francia y Países Bajos. Hay que destacar que, desde 2105, las importaciones de cebolla desde Perú se han multiplicado por cuatro.

"Andalucía es una gran región agraria y produce todo lo básico, por lo que no tiene sentido que sus productos no estén en los lineales de los supermercados. Cercanía es sinónimo de calidad y seguridad, pues los productos son recolectados en su momento óptimo al no tener que permanecer almacenados durante largos trayectos, cumpliendo además con todas las garantías sanitarias, pues las normas europeas las más exigentes del mundo", ha señalado COAG.

COAG Andalucía ha instado a los andaluces "a mirar las etiquetas de los productos que adquieren, para conocer su origen, así como a que nos hagan llegar a través de las redes sociales, donde se sucederá esta campaña, los casos en los que detecten que sólo pueden comprar frutas y verduras de otros países".