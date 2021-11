Denunciado por pescar 225 pescados, mariscos y crustáceos ilegalmente en el puerto de Torrevieja (Alicante)

ALICANTE, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Alicante, en colaboración con la Inspección de Pesca Marítima de la Dirección Territorial de la Generalitat, ha denunciado a un hombre por capturar más de 225 ejemplares de pescados, mariscos y crustáceos de forma ilegal en el puerto deportivo de Torrevieja.

En concreto, los agentes incautaron cuatro ejemplares de gran tamaño de dentón, once ejemplares de jurel mediterráneo y 210 ejemplares de diversas especies de moluscos, así como cierta cantidad de langosta blanca. Incluso, algunas de las especies seguían vivas en el momento de la inspección.

Por ello, el infractor se enfrenta a sanciones de hasta 60.000 euros por incumplir la Ley 5/2017, de 10 de febrero, de Pesca marítima y acuicultura de la Comunitat Valenciana. En total, ha sido propuesto para ser sancionado por un total de seis infracciones, además de que no es la primera vez que se enfrenta a un expediente sancionador por hechos similares, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los hechos ocurrieron en el marco del Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (PACIAP), cuando los agentes tuvieron conocimiento de que, en el puerto deportivo de Torrevieja, había una embarcación que realizaba pesca marítima de recreo casi a diario, por lo que decidieron investigarla.

El pasado 19 de octubre, con la participación de la Inspección de Pesca Marítima de la Dirección Territorial de Alicante, realizaron la inspección de esta embarcación. En su interior, se incautaron 4 ejemplares de gran tamaño de dentón, 11 ejemplares de jurel mediterráneo y 210 ejemplares de diversas especies de moluscos, así como cierta cantidad de langosta blanca.

Los agentes intervinieron además una gran cantidad de artes de pesca empleadas para la captura ilegal de los ejemplares, así como una especie de jaula de pescar de grandes dimensiones, la cual se encontraba sumergida en aguas del puerto, y amarrada a la embarcación del supuesto infractor, además de que contenía los ejemplares de molusco.

En concreto, las partidas intervenidas carecían de trazabilidad, al no haber sido comercializadas a través de la lonja, lo que implica que no habían pasado los correspondientes controles sanitarios. Por su parte, el pescado incautado no pudo ser devuelto al mar tras pasar el control sanitario pertinente y fue entregado a un centro benéfico para su aprovechamiento.

Finalmente, a los expedientes de propuesta de sanción por las diversas infracciones cometidas con la captura ilegal, se le sumó al propietario de la embarcación por tener caducado el permiso de navegación y el certificado de navegabilidad, acorde a la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.