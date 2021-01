La Diputación de Jaén reconoce a ocho aceites de oliva como la "punta de lanza" de los AOVE jiennenses

JAÉN, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha hecho entrega de los distintivos Jaén Selección 2021 a las ocho marcas de aceite de oliva virgen extra que a lo largo de este año portarán este sello de calidad que concede la Administración provincial desde 2006 para reconocer a los mejores AOVE de cada cosecha.

En este acto, Reyes ha subrayado que estos vírgenes extra "son los mejores embajadores de la calidad de los aceites de oliva jiennenses y la punta de lanza de un sector que en los últimos años ha dado pasos de gigante en su apuesta por incrementar la calidad".

El Centro Cultural Baños Árabes ha acogido este evento que tradicionalmente se lleva a cabo en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), que este año se ha aplazado por la pandemia. Los aceites Jaén Selección 2021 son, según Reyes, "como el espacio que nos alberga, auténticas joyas, las que más han brillado en esta cosecha".

Este acto es "un homenaje a los productores de estos selectos aceites de oliva", a los que el presidente de la Diputación ha reconocido su "esfuerzo a la hora de elaborar estos AOVE delicatessen". Con esta entrega de premios, además, Reyes ha reivindicado "una vez más que Jaén no solo lidera la producción oleícola en el mundo, sino que también encabeza la elaboración de aceites de oliva de la máxima calidad".

Estos ocho AOVE, ha enfatizado Francisco Reyes, "están a la vanguardia de un enorme ejército de aceites jiennenses de primerísimo nivel, como queda patente con los 64 aceites de oliva vírgenes extra que este año han participado en la cata-concurso Jaén Selección, que colocan a nuestra provincia como referente internacional de los AOVEs de calidad".

En esta línea, el presidente de la Diputación ha mostrado su satisfacción porque "cada vez son más las cooperativas y almazaras convencidas de que el mejor camino para garantizar el futuro del olivar de nuestra provincia pasa por hacer los mejores aceites de oliva posibles". "Este es nuestro mayor éxito", ha insistido, sobre todo porque "no es flor de un día, se ha ido fraguando en el tiempo y en el progresivo convencimiento del sector de que era necesario adelantar la recolección de la aceituna para mejorar la calidad de nuestros aceites".

Alcanzar este logro "no ha sido fácil, pero iniciativas como la creación del distintivo Jaén Selección supusieron un punto de partida y un impulso que después no ha tenido marcha atrás", ha apuntado Reyes, quien considera que esta "apuesta por la calidad no es una moda pasajera, ha venido afortunadamente para quedarse, y estos aceites de calidad son el mejor argumento para abrir nuevos mercados y cocinas en todo el mundo".

Ésta debe ser, a juicio del presidente de la Diputación, "la meta del sector: incrementar progresivamente la cuota de consumo de aceite en el planeta". Para ello, hay que seguir "por el camino de la calidad y abundar en las bondades de nuestro oro líquido, que son su mejor carta de presentación".

Con este acto de entrega de los distintivos Jaén Selección 2021, la Diputación comienza las acciones promocionales de estos ochos AOVEs, que este año estarán condicionadas por la pandemia, que "será la que determine cuándo se podrán desarrollar ferias, congresos y eventos en los que nuestra participación, sea presencial o virtual, es ya tradicional", como Fitur, el Salón Gourmet, Alimentaria, San Sebastián Gastronómika o la Gala Michelin, entre otras.

A éstas se sumarán las iniciativas organizadas por la propia Diputación, como el Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Jaén, paraíso interior o el AOVE Blogger.

La asistencia y realización de estos eventos "se reforzará con la promoción que la Administración provincial lleva a cabo a lo largo del año, como por ejemplo la campaña que se inicia este lunes en los medios de comunicación provinciales y en revistas nacionales especializadas del sector del aceite", ha puntualizado Reyes.

La Diputación, con esta y otras acciones, "estará a vuestro lado porque creemos en los aceites de oliva vírgenes extra jiennenses", ha enfatizado antes de asegurar que a lo largo de este año "seguiremos trabajando y situando la promoción del AOVE en un lugar preferencial para que estéis presentes en los mejores foros de restauración y alimentación y lleguéis a los mejores restaurantes del mundo".

Los premiados de esta edición son: Picualia Premium, de la SCA Virgen de Zocueca (Bailén); Oro Bailén Reserva Familiar Picual, de Aceites Oro Bailén Galgón 99 SL (Villanueva de la Reina); Hacienda La Laguna, de Cortijo La Labor SL (Puente del Obispo, Baeza); Noviembre, de Finca Las Manillas SL (Arquillos); Bañón, de Explotación Bañón SA (Veracruz, Úbeda); Olibaeza, de la SCA El Alcázar (Baeza); Oro de Cánava, de la SCA Nuestra Señora de los Remedios (Jimena); y el ecológico Mergaoliva, de Oleohiguera SL (Lahiguera).