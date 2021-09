Toledo no subirá sus ordenanzas fiscales en 2022 y bonificará actuaciones de eficiencia energética y el IVTM

TOLEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo no subirá ningún impuesto ni tasa en sus ordenanzas fiscales para el año 2022 e incluirá bonificaciones como las de las actuaciones de mejora en eficiencia energética en inmuebles de todo tipo, en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica o en el IBI para familias numerosas.

Así lo ha detallado este miércoles en rueda de prensa el vicealcalde y concejal de Hacienda, José Pablo Sabrido, que ha incidido en que el equipo de Gobierno municipal ha decidido no subir las tasas a pesar del incremento del IPC en un 3,3% entre agosto de 2020 y agosto del 2021, lo que ha considerado un "sobreesfuerzo" para las arcas municipales que deberá ser equilibrado gestionando los recursos "con mayor eficacia y eficiencia".

En primer lugar, en lo que respecta a la ordenanza del IBI, se ha ampliado la bonificación para las actuaciones para mejorar la eficiencia energética a través de la energía solar, que si bien en las últimas ordenanzas afectaba solo a los inmuebles residenciales, ahora incluirá cualquier tipo de inmueble. En este sentido, ha precisado que, para poder acogerse a este extremo, las actuaciones deberán cubrir al menos el 60 por ciento de la energía que consuma dicho inmueble.

Asimismo, y "continuando con la eficiencia energética y la lucha contra la contaminación", el equipo de Gobierno de la capital regional ha "mejorado" la ordenanza fiscal del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, bonificando con un 75 por ciento durante cuatro años a los vehículos con una eficiencia en la emisión de gases inferior al 45 por ciento y de forma indefinida a los que tengan una eficiencia superior al 45 por ciento.

De otro lado, se introducirá una nueva bonificación en la ordenanza del ICIO, consistente en que aquellas construcciones, instalaciones y obras que tengan por objeto la rehabilitación, mejora y accesibilidad de la vivienda con arreglo a los Programas de Rehabilitación, Transformación y Resiliencia o al Plan Regional de Vivienda estarán bonificados con entre un 75 y un 90 por ciento.

De igual modo, se han previsto cambios en la Ordenanza de Precios Públicos que, ha explicado el edil, afecta "fundamentalmente a la atención domiciliaria", de manera que todas las personas que se encuentren en cuidados paliativos tendrán una bonificación del cien por cien.

En cuanto a las familias numerosas, Sabrido ha comentado que, en cuanto al IBI, habrá "importantes bonificaciones" de entre un 45 y un 70 por ciento en las viviendas de menos de 131.000 euros, cubriendo así, ha dicho, "una demanda en favor de un colectivo que creemos que se lo merece".

Sin embargo, la posibilidad de bonificar el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica para estas familias ha recibido informes desfavorables, por lo que no se ha llevado a cabo.

Finalmente, ha explicado el responsable de la Hacienda municipal, también suprimirá alguna tasa de documento en la expedición de ciertos certificados aunque, ha admitido, este es un cambio "de menor calado" que los anteriores.

El resto de tasas, ha incidido Sabrido, quedarán congeladas para el año 2022, aunque ha considerado que "si el Índice de Precios sube un 3,3 por ciento y la subida es cero, de alguna manera los estamos bajando".

UNAS ORDENANZAS "VALIENTES"

A preguntas a los medios sobre las peticiones de los grupos de la oposición al equipo de Gobierno municipal para que hicieran unas ordenanzas valientes, el también vicealcalde ha considerado que las elaboradas para 2022 lo son. "Hemos sido valientes, estamos minorando la posibilidad de ingresos en mas de un millón y medio de euros", ha expresado.

Además, ha hecho hincapié en que las ordenanzas se han tratado con los grupos y ha asegurado que la idea del equipo de Gobierno local era compartida en esencia "al menos con tres grupos", en el sentido de la no subida de impuestos ni tasas.

Sin embargo, ha considerado que "lo que no es ser valiente, sino no saber gestionar, es pedir que se reducan tres millones de euros". "Eso no es ser valiente, es no saber lo que se está diciendo", ha puntualizado.

Sabrido no ha querido dar por hecho que el proyecto de ordenanzas vaya a recibir el apoyo de los grupos municipales, aunque ha defendido que son "unas buenas ordenanzas" y ha recordado que las conversaciones que se han mantenido con los grupos no les priva de que hagan las correspondientes alegaciones al documento. "No las damos por cerradas, pero el equipo de Gobierno ha preparado unas buenas ordenanzas fiscales", ha concluido.