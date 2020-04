El chef de 'Wine Fandango', Aitor Esnal, realiza una intensa programación semanal en sus redes sociales

LOGROÑO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cocinero de Wine Fandango y miembro de Euro-Toques, Aitor Esnal, propone una intensa programación semanal en sus redes sociales: Recetas con productos de temporada los lunes y miércoles, y consejos gastronómicos en directo los martes y jueves, siempre a las 13 horas.

Con la llegada del estado de alarma a mediados del mes de marzo, Wine Fandango cerró sus puertas temporalmente pero si algo caracteriza al céntrico local riojano y su equipo son sus ganas permanentes de proponer actividades para dinamizar la vida de los riojanos.

Su chef, Aitor Esnal se ha unido a la iniciativa #ComeTemporadaEncasa promovida por la Asociación Europea de Cocineros Euro-Toques a la que pertenece, para fomentar durante el periodo de confinamiento el uso de producto de temporada en la cocina, ayudando a los productores de cercanía y favoreciendo hábitos de alimentación saludable. De esta manera desde finales de marzo ha elaborado recetas con espárragos, guisantes, anchoa, alcachofas, cordero o atún que ha ido compartiendo todos los lunes y miércoles a través de su página de Facebook (www.facebook.com/aitor.esnal) y perfil de Instagram (@aitoresnal). Los próximos ingredientes con los que trabajará serán perretxicos, cochinillo, cerezas y mejillones.

No obstante, Aitor Esnal no se ha ceñido solo a la propuesta de Euro-Toques y ha ido publicando otras recetas más o menos fáciles para hacer en casa como pad thai, gratin dauphinois, bollos de leche rellenos de crema pastelera, tataki de calabacín, pimiento verde relleno de morcilla o pollo marinado en tamarindo. Todas accesibles en sus redes sociales.

Así mismo, la programación propuesta por el cocinero se completa con dos consejos gastronómicos semanales que realiza en directo los martes y jueves a las 13 horas tanto desde Facebook como Instagram. Entre otras cosas, el chef de Wine Fandango ha explicado cómo ahorrar en la cesta de la compra en la situación actual, la diferencia entre delivery y take away y su uso en otro países, qué tipo de cuchillos existen y sus diferentes usos, etc. Y próximamente hablará sobre el uso del chocolate para cocinar tanto platos dulces como salados y facilitará un truco fácil para aplicar en los pescados.

La iniciativa está teniendo muy buena acogida y en cada emisión varias decenas de personas se conectan en directo para atender a sus explicaciones. Y como las redes sociales no entienden de fronteras, entre los asistentes hay personas de todas partes del mundo, no solo Logroño y La Rioja. También País Vasco, Madrid o Castellón están presentes a nivel nacional y Japón, Argentina o Mexico a nivel internacional.

GASTRONOMÍA, VINO ¡Y FANDANGO!

Wine Fandango es un restaurante y wine bar ubicado en el centro de Logroño, en uno de los palacetes del Espolón, que albergó el mítico Gran Hotel. Un nuevo concepto desarrollado por Aitor Esnal y Beatriz Martínez que venían de conquistar a logroñeses y visitantes desde Marinée, su anterior restaurante en la Plaza del Mercado. Junto con Ricardo y José Miguel Arambarri, dos hermanos con amplia experiencia en el mundo del vino, han creado un lugar donde, sobre todo, se puede disfrutar de los detalles.

Wine Fandango tiene tres grandes pilares: comida, vino y diversión. De la primera se encarga Aitor, el "cherif", defensor de la cocina de mercado y el producto sobre todas las cosas. De los vinos, una cuidada selección de Rioja, España y el mundo, se encarga Beatriz, sumiller y mixóloga. Y de la tercera parte, la diversión, el "fandango", como gusta llamarlo, se encargan ambos rodeados de un gran equipo y con una oferta diferente y cambiante, enfocada a que cada vez que se cruce la puerta, se vivan nuevas experiencias.

Entre la programación habitual sobresalen las 'Winelover Experience' y 'Catas Fandangueras' de vino y otras bebidas, las degustaciones mensuales 'La Rioja a Bocados' con el producto destacado del mes, los tardeos 'Sábados Fandangueros' con un DJ diferente cada semana, los 'Jueves de Pinchos' en los que se ofrece una propuesta original de gastronomía en pequeño formato todos los jueves del año, los 'Wine Flights' que permiten cada mes catar vinos de variedades y orígenes muy diversos, o los cócteles de temporada que elabora Beatriz aprovechando los productos de cada estación. En cualquier momento puedes encontrarte con cenas temáticas, presentaciones de libros, cursos de cocina o conciertos... porque Wine Fandango es mucho más que un restaurante.

Además, el local ha recibido diversas distinciones como una mención especial en los Premios Best Of 2017 al turismo vitivinícola, el Premio al Mejor Emprendedor 2014 por la Cámara de Comercio de La Rioja, y aparece habitualmente como local destacado en los listados de mejores restaurantes y winebars de España. El local pertenece a la Alianza Riojana por la Salud que vela por los hábitos de comida saludables y por su parte Aitor pertenece a la asociación europea de cocineros Euro-Toques, que promueve el uso de productos de calidad y el sabor de los alimentos.