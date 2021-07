Mercabarna premia el aprovechamiento de Caprabo, Too Good to Go y Nutrición sin Fronteras

BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mercabarna ha entregado este miércoles a Caprabo, Too God to Go y Nutrición sin Fronteras los II Premios Mercabarna Paco Muñoz, por sus proyectos para no derrochar alimentos, crear empleo y ayudar a los más vulnerables.

Los premios, a los que se habían presentado 12 empresas y entidades, dotan con 5.000 euros a los ganadores de alguna de las tres categorías: sector privado, emprendedores y tercer sector, informa Mercabarna en un comunicado.

El jurado del premio ha valorado la campaña de Caprabo que recicla comida no consumible por humanos para fabricar piensos, jabones y biogás, y que gracias a eso la empresa ha evitado la emisión de casi 33 toneladas de dióxido de carbono.

También ha reconocido la labor de Too Good To Go, una iniciativa que conecta productores, restaurantes y establecimientos de alimentación con consumidores, ofreciendo a estos últimos packs sorpresa diarios con comida que no se ha vendido.

Además, Mercabarna ha premiado a Nutrición Sin Fronteras por sus esfuerzos para combatir la pobreza surgida con la Covid en Catalunya distribuyendo 152.435 kilos de comida entre personas vulnerables a través de entidades sociales colaboradoras.