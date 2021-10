Page anuncia la supresión de la tasa de caza y pesca para los castellanomanchegos

A comienzos de 2022, se va a presentar una iniciativa legislativa en las Cortes para que el Gobierno de España apruebe una normativa de armonización y convergencia fiscal autonómica

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que este jueves, en la segunda sesión del Debate del Estado de la Región, su Gobierno va a plantear la supresión de algunas tasas tributarias, y a modo de adelanto, ha anunciado la eliminación de la tasa de caza y pesca para los ciudadanos de Castilla-La Mancha, algo que ha explicado "se va a hacer ya".

Durante su intervención, sin límite de tiempo, el presidente regional ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a plantear al resto de comunidades autónomas que tienen acuerdos con tasa compartida suprimir la tasa en toda España para favorecer el turismo cinegético y que "no nos tengamos que estar peleando con esto".

En materia de Función Pública, García-Page ha recordado que Castilla-La Mancha tiene 77.473 empleados públicos y las ofertas públicas de empleo "han sido tremendas", ha presumido el presidente autonómico, quien ha manifestado que el objetivo del Gobierno es que cuando acabe este mandato haber alcanzado 20.000 plazas de oferta pública de empleo frente a las "miles que se suprimieron" en la época del PP.

Sobre financiación autonómica, ha afirmado que la financiación "no tiene más diálogo que el multilateral". "El resto, en la medida en que vaya en contra de nuestros intereses, no solo lo discutiré, sino que lo pleitearé, porque me debo a los intereses de Castilla-La Mancha", ha argumentado.

En este asunto, ha confiado en que en la región se pudieran acercar posiciones entre todos los grupos parlamentarios para que no le pase, como en otros asuntos, que cuando llega a Madrid a negociar le dicen: "En vuestras tierra estáis divididos".

Ha sido en este punto donde ha puesto de ejemplo el acuerdo "histórico" en materia de agua, lamentando que algunos --en referencia al PP-- firmaron el pacto pero han echado "agua al pacto".

Volviendo a los asuntos referentes al departamento de Hacienda, el presidente regional ha recordado que el presupuesto para 2022 se va a presentar "dentro de nada", un presupuesto que ha dicho tiene que responder a las necesidades estructurales y "va a tener un claro enfoque de recuperación y empleo".

ARMONIZAR LOS TRIBUTOS ENTRE CCAA

Ha sido en este punto donde también ha anunciado que a comienzos de 2022 se va a presentar una iniciativa legislativa en las Cortes de Castilla-La Mancha para que el Gobierno de España apruebe una normativa de armonización y convergencia fiscal autonómica.

En este punto, ha censurado a aquellos que están todo el día haciendo "demagogia" con impuestos que son "cuatro perras" y que buscan atraer fortunas, palabras que ha aprovechado para pedir a los dirigentes del PP "coherencia". "A ver si cuando llegue el proyecto de ley están de acuerdo en decir que todas las autonomías, si quieren a la baja, nos ponemos de acuerdo para no romper España en 17 mercados y en 17 haciendas. Creo que es lo lógico", ha recalcado.

Por último, también ha anunciado que se va habilitar un registro especial con las empresas de la región (contratistas) "para siempre cumpliendo la ley y la Constitución" intentar por todos los medios que les sea más asequible la participación en los contratos de la comunidad, que "ahora son muchos pero que en los próximos años serán muchísimos".