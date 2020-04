Las peticiones de ayuda a Cáritas de Madrid se triplican con la crisis y el 40% llega por primera vez

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las peticiones de ayuda a Cáritas Diocesana de Madrid se han triplicado con esta crisis del coronavirus, ya que más del 85 pro ciento de las solicitudes son para la cobertura de necesidades sociales, principalmente para alimentos, gastos de vivienda y medicinas y el 40 por ciento de las peticiones provienen de personas que acuden por primera vez a Cáritas para pedir ayuda.

"Es la primera vez que me veo en la necesidad de llamar a Cáritas, ya no me queda dinero ni comida". Esta es una de las frases con la que llegan gran parte de las personas que están acudiendo a Cáritas Diocesana de Madrid en busca de ayuda social con motivo de la declaración del estado de alarma por el coronavirus.

La declaración del estado de alarma por la emergencia del coronavirus ha dejado a muchas personas en una situación muy difícil. Por eso, han reorientado toda nuestra actividad para cumplir los criterios de prevención y procurar una respuesta a las necesidades de aquellas personas especialmente afectadas por las consecuencias del Covid -19.

"Cuando nos acercamos a la realidad que hay detrás de las personas que estamos atendiendo nos encontramos con diferentes situaciones de necesidad. Personas que acuden a Cáritas por primera vez: se encuentran sin ingreso alguno porque han perdido su empleo o negocio o porque han enfermado, y carecen de ahorros y de apoyo familiar. Prácticamente en su totalidad han recurrido a nosotros por problemas de alimentación, medicinas o problemas para pagar su vivienda", ha señalado la entidad en una nota de prensa.

Además de atender a este colectivo precarizado con motivo de la crisis del coronavirus, Cáritas Diocesana de Madrid sigue manteniendo su red de atención a las personas y familias más vulnerables, que ya estaban en una situación muy difícil antes del estado de alarma y que ahora han visto agravada aún más su situación. Personas en situación de soledad o crisis.

Por último, estos días están recibiendo también un considerable número de peticiones de ayuda por parte de personas en situación de soledad que, sin estar en exclusión social ni de pobreza, se encuentran solas. También son receptores de solicitudes de acompañamiento por parte de personas que están pasando por una situación de crisis por la enfermedad de alguien cercano o de duelo por la pérdida de un ser querido.

La Iglesia de Madrid les está ofreciendo apoyo y escucha desde un servicio de acompañamiento telefónico en el que Cáritas Diocesana participa junto a la Delegación de Jóvenes, los Religiosos Camilos y el Servicio de Atención Religiosa Católica de Urgencia (SARCU).

"Esta crisis también ha despertado un movimiento que parecía adormecido desde la salida de la crisis económica. Gracias a la colaboración y solidaridad de centenares de personas voluntarias, comunidades, entidades colaboradoras, empresas y donantes, estamos atendiendo el aumento de las demandas de atención. Su ayuda y generosidad nos está permitiendo seguir acompañando a las personas en situación de riesgo a quienes el coronavirus ha golpeado especialmente. Queremos agradecer todos los gestos de generosidad y llamar a la colaboración para seguir atendiendo a la emergencia social generada por el Covid-19", ha concluido la entidad.