Planas, sobre el plan anticrisis: "Los ciudadanos y las empresas están protegidas"

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas - Matias Chiofalo - Europa Press

BARCELONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha expresado este lunes que a raíz del plan anticrisis para paliar el impacto económico de la guerra en Irán --que incluye 80 medidas y movilizará 5.000 millones de euros--, "lo importante" es que tanto los ciudadanos como las empresas están protegidas.

Ha afirmado que el Gobierno está apoyando "particularmente" al sector agroalimentario con las ayudas para el gasóleo y a los fertilizantes para compensar parte de los costes del incremento y, así, evitar que se traslade a la inflación y al precio de los alimentos para los ciudadanos, ha dicho en una entrevista en 'Catalunya Ràdio' recogida por Europa Press.

Preguntado por el impacto en la economía, ha señalado que depende de la evolución del conflicto y, sobre si el Gobierno se plantea poner un tope a los precios, ha afirmado que "primero" hay que seguir dicha evolución de la guerra.

Ha recordado que la guerra en Ucrania del 2022 fue "mucho más súbita" que el actual conflicto en Oriente Medio y, pese a que considera que la incidencia de la guerra en el precio de los combustibles es muy seria, se ha mostrado confiado en que se saldrá de esta crisis.

Planas ha apuntado que, en la cena de gala por el 50 aniversario de la feria Alimentaria+Horeca 2026 --que se celebra del lunes al jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)--, ha llamado a las empresas a "asumir las responsabilidades del momento".