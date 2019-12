PP ve "razones ideológicas" en el cierre del trasvase Tajo-Segura, que supone un "atentado contra la economía"

Publicado 20/12/2019 15:07:11 CET

ALMERÍA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por Almería Rafael Hernando ha considerado este viernes que el cierre del trasvase Tajo-Segura obedece a una razón "puramente ideológica" derivada de los preacuerdos del PSOE sigue con Podemos para cerrar la conformación de un gobierno, toda vez que dicha decisión supone un "atentado muy grave contra la economía" de la zona y de los "derechos de los propios regantes y agricultores".

"No existen razones técnicas que justifiquen este cerrojazo acometido por el Gobierno en funciones, y los argumentos esgrimidos son peregrinos, tramposos y mentirosos porque evidentemente dentro de las más de 80 comunidades de regantes que se benefician del trasvase son muy pocas las que tienen algo que ver con el Mar Menor", ha afirmado Hernando tras mantener una reunión junto con miembros de su partido con regantes de Almería.

Para Hernando, el Gobierno en funciones ha optado por esta medida ante sus negociaciones con Podemos, que es "el fundamentalismo antitrasvases" y "no tiene en cuenta en ningún momento el empleo, el desarrollo económico, o la capacidad de la agricultura para frenar el cambio climático", según ha valorado.

El senador popular ha señalado que este es "el primer paso para acabar con los trasvases" ya que, según ha valorado, "pronto irán a por el del Negratín y los agricultores que pensaban que se iba a hacer el trasvase desde Rules (Granada) que sepan que con el Gobierno que pueda salir de estas negociaciones no será posible".

El PP ha detallado varias preguntas que ha elevado tanto a la Mesa del Congreso como a la del Senado relativas a este asunto, toda vez que ha solicitado la comparecencia urgente de la ministra en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y del ministro en funciones de Agricultura, Luis Planas, para que se pronuncien sobre el cierre del trasvase.

Los populares también han exigido una reunión "urgente" con la ministra para que "devuelva el agua de regadío a los usuarios del trasvase, tal y como marca la ley y el estado de los pantanos". El PP también va a presentar mociones en todos los ayuntamientos de Almería y en la Diputación Provincial para instar al Gobierno de España a autorizar el trasvase Tajo-Segura para regadío y a impulsar un pacto nacional por el agua.

"No queremos que nos pase lo mismo que ocurrió con el trasvase del Ebro, aquello no se puede volver a repetir, y no vamos a permitir que una medida injustificada ponga en riesgo la economía y el empleo de muchos almerienses y andaluces. Estamos ante un asunto muy grave que evidencia la estrategia clara del Gobierno de España de poner obstáculos al Gobierno del cambio en Andalucía", ha concluido.

UN "NUEVO GOLPE" PARA ANDALUCÍA

Para el presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, la decisión supone un "nuevo golpe" del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez a Andalucía y "sobre todo a los ciudadanos de Alicante, Murcia y Almería" dado que "están en peligro muchos puestos de trabajo directos e indirectos del sector agrícola".

"El PSOE sabe muy bien que la agricultura de nuestra provincia necesita agua y lamentablemente cada vez que gobierna castiga a la agricultura de nuestra tierra con el agua. Ya lo hicieron derogando el trasvase del Ebro y el Plan Hidrológico Nacional, y ahora vuelven a castigarnos cerrando el trasvase del Tajo-Segura de forma injustificada y poniendo en riesgo la economía y el empleo de los almerienses que han demostrado una capacidad extraordinaria para aprovechar cada gota de agua para generar riqueza y puestos de trabajo", ha afirmado.

Por su parte, el portavoz de la Mesa del Agua de Almería, José Antonio Fernández, ha explicado que desde el Círculo por el Agua se van a realizar una serie de movilizaciones tras las fiestas navideñas ya que "son 24.000 las hectáreas afectadas en Almería" ante la posible pérdida de 15 hectómetros cúbicos

Fernández ha indicado que habrá movilizaciones y manifestaciones en Almería, Murcia y Alicante así como en Madrid cuando se reúna la Comisión del Trasvase al tiempo que ha recordado que los regantes apuestan por mantener los trasvases. "Ya en su día aceptamos la desalación como complemento, aunque también habría que recordar dónde se instalaron las desaladoras como la de Villaricos que lleva siete años inutilizada", ha añadido.