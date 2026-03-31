Productores lácteos acuerdan reclamar al Ministerio modificaciones en la Ley de Cadena y paquete lácteo

Archivo - Varias vacas en una ganadería de lácteo en la parroquia de Piñeiro, a 14 de noviembre de 2023, en Xermade, Lugo, Galicia (España). Son 18 comarcas veterinarias las afectadas por algún brote de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), la cual ha - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los productores lácteos están dispuestos a "quemar todos los cartuchos posibles" a unas horas de que se activen este 1 de abril nuevos contratos a la baja impuestos por las industrias.

Así, piden al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cambios en la Ley de Cadena Alimentaria en defensa de los productores, una comisión de investigación en el Parlamento gallego y llevan denuncias ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y Fiscalía para que actúen ante lo que consideran un "fraude" por recortes generalizados de precios de hasta 10 céntimos por litro.

Por un lado, los directores xerais de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, y de PAC e do Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño, se han reunido con representantes de Unións Agrarias y Asaga para sellar un acuerdo en el que demandan al Ministerio de Agricultura mejoras en la Ley de Cadena Alimentaria y en el denominado paquete lácteo en defensa del "eslabón más débil", el productor, ante una bajada generalizada de precios en los nuevos contratos.

Así, requieren un plazo de mes de prórroga de contratos en el caso de que no se alcance un acuerdo entre productores e industrias, así como que se establezca qué organismos estatal o autonómico debe publicar costes de producción para que se recoja en los contratos y mayores garantías de protección para los productores.

Al respecto, Balseiros reclama al Ministerio que la Ley de Cadena Alimentaria se modifique "de una vez" porque "no funciona". Remarca que "ningún eslabón de la cadena puede pagar al inferior por los costes de producción", al tiempo que tiene que haber un "margen de rentabilidad" y que se recoja en la ley un porcentaje mínimo de rentabilidad.

Igualmente, hace un "llamamiento de responsabilidad a las industrias" por esas propuestas de renovación de contratos con precios "notablemente a la baja". Remarca que hay un "aumento considerable" de incorporación de jóvenes al agro, en una comunidad que produce el 42% de la leche de España con cerca de 5.000 granjas.

También pide la Xunta al consumidor que "valore el origen gallego" y escojan esa leche, "o como mal menor origen España".

UNIÓNS AGRARIAS PIDE UNA COMISIÓN PARLAMENTARIA

Por su parte, el vicesecretario xeral de Unións Agrarias, Félix Porto, agradece esta convocatoria, ya que "hay que quemar todos los cartuchos posibles" para tratar de dar un vuelco a una situación de bajadas "injustificadas" de entre ocho y 11 céntimos. Dice que "desde hace muchos años" no se recordaban recortes así.

Por tal motivo, insta a las administraciones a que desarrollen "todos los resortes" y que "se activen todos los mecanismos de inspección" por lo que identifica como práctica "desleal" de introducir leche foránea a precio "de derribo". "Determinadas industrias están modificando el normal funcionamiento de leche en el país", alerta.

Coincide en que se debe mejorar el paquete lácteo y la Ley de Cadena. Remarca que han presentado denuncia ante Fiscalía y espera que actué con "rigor" por la entrada de cisternas de leche que "distorsionan" el mercado, además de denuncias ante Competencia por "fraude de ley" en precios. Finalmente, Unións Agrarias exige una comisión de investigación en el Parlamento gallego sobre esta cuestión.

Todo ello en un contexto en el que en los últimos días ganaderos, convocados por Unións Agrarias, han realizado diferentes acciones como intervenir en Teixeiro (A Coruña) un camión procedente de Portugal para tirar 15.000 litros de leche con destino a Inleit, así como derramar cartones de leche foránea en un Cash Galicia del compostelano polígono de A Sionlla.

El presidente de la Asociación Agraria de Galicia (Asaga), Francisco Bello, ha dado las gracias a la Consellería para intentar parar unas bajadas de precios "totalmente injustificadas" por parte de la industria láctea, a la que acusa de: "Cometer una tropelía de las que nos tienen acostumbrados históricamente".

Considera que hay "muchas cosas que cambiar" en la Ley de Cadena y pide al ganadero que "no se achante". "No podemos permitir que ninguna explotación en Galicia tenga que cerrar porque no cubra los costes de producción", afirma.

EL SLG URGE ACTUAR A XUNTA Y MINISTERIO

En un comunicado, el Sindicato Labrego Galego (SLG), que no ha participado en este encuentro en Santiago, ha solicitado a Xunta y Ministerio una intervención urgente ante la bajada de precios en la renovación de contratos.

En el último día que los ganaderos gallegos tienen para firmar la propuesta de renovación de contratos lácteos, el SLG reclama que se haga cumplir la Ley de Cadena y se cubran costes de producción, al tiempo que recuerda que ha presentado denuncia ante la Aica.