La quinta edición del festival WOS contará con estrenos internacionales de música y cine del 10 al 12 de septiembre

La quinta edición del festival WOS x SON Estrella Galicia tomará parte entre el 10 y el 12 de septiembre en diferentes localizaciones de Santiago de Compostela, que acogerán estrenos internacionales en el ámbito musical y el cine.

Además, las entradas podrán adquirirse a partir del próximo 30 de agosto a las 12,00 horas a través de la propia web del festival. El número de bonos expedidos será "muy reducido" debido a que se celebrará una versión "más pequeña" del evento debido a las restricciones por covid, aunque la organización asegura en un comunicado que "mantendrá su esencia".

De esta manera, el festival pone atención en el terreno musical a "nuevos talentos de creación contemporánea" y artistas que son "muy difíciles de ver" en España.

MÚSICA Y AUDIOVISUAL

En esta línea, el festival acoge los estrenos del músico keniata KMRU y la artista neerlandesa-alemana Grand River en la Iglesia de la Universidad.

Además, también presentarán sus trabajos la artista 'underground' estadounidense, Eartheather, cuya actuación supone el estreno en Europa de su álbum 'Phoenix: La Petite Mort'; y la estadounidense Elori Saxl, con su disco debut 'The blue of distance', entre otros.

Por otra parte, el programa 'WOS Cinema x Numax' traerá este 2021 el documental sobre mujeres pioneras en música electrónica 'Sisters with Transistors', además del estreno en España de la película biográfica 'Delia Derbyshire: The Myths and the Legendary Tapes', de Caroline Catz. Habrá coloquios con las dos directoras al final de la proyección de ambos filmes.

Igualmente, el evento incluye un conjunto de actividades que tendrán lugar en diferentes localizaciones exteriores de Compostela, además de coloquios y debates. Así, la organización del festival afirma que "en próximos días" desvelará el resto de la programación.