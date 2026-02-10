El Rey Felipe VI inaugura la XLIV edición FIMA, en Zaragoza, marcada por el malestar por Mercosur

El Rey Felipe VI durante la inauguración de la 44ª edición de la Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola (FIMA), en la Feria de Zaragoza, a 10 de febrero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha asistido este martes a la inauguración de la XLIV Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) en Zaragoza, que se celebra del 10 al 14 de febrero y que ha estado marcada por el malestar en el campo en torno al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur.

A su llegada, Felipe VI ha sido recibido por la Ejecutiva de FIMA y, seguidamente, ha accedido al espacio expositivo acompañado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón; el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; la justicia de Aragón, Concepción Gimeno, y el presidente de Feria de Zaragoza, Jorge Villarroya.

La primera parada ha sido en Pulverizadores Fede, una empresa dedicada al diseño y fabricación de atomizadores y nebulizadores para la protección de cultivos y campos, donde ha saludado a los responsables del stand y ha escrito en un libro de firmas.

Durante el recorrido, el Rey ha generado gran expectación y tanto expositores como asistentes a la FIMA han fotografiado y grabado a Felipe VI, quien ya visitó este certamen en 2018. A pesar de las estrictas medidas de seguridad, el monarca ha saludado a los curiosos que esperaban a su paso por el recinto ferial.

En concreto, se ha detenido con una asistente a FIMA que le ha recordado que se encontraron en Sos del Rey Católico en su viaje de novios, a lo que el Rey ha respondido: "Hace 21 años ya".

Bellota Agrisolutions, fabricante de piezas y repuestos de maquinaria agrícola, ha sido otro de los stands en los que ha hecho una parada el Rey para conversar con los expositores y conocer sus productos.

Asimismo, ha pasado por el espacio FIMA Tech, concebido como un área específica para la demostración de soluciones tecnológicas avanzadas aplicadas al sector agrícola. Allí, tras fotografiarse con dos niños, se ha acercado al área expositiva de la firma americana John Deere.

Otras empresas en las que Felipe VI han sido la italiana Antonio Carraro, dedicada a la fabricación de tractores; y Broch, especializados en el cultivo y proceso de post-cosecha del ajo.

MALESTAR POR EL ACUERDO UE-MERCOSUR

La visita del jefe del Estado ha estado marcada por el malestar existente entre los profesionales del campo por el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, que se ha hecho más evidente en la última parada del recorrido, en el stand de 'Aragón, sabor de verdad', marca agroalimentaria del Gobierno autonómico.

A ese punto han acudido miembros de la Asociación Aragón Es Ganadería y Agricultura (AEGA), nacida al calor de las movilizaciones del sector primario en 2024, que han recibido al ministro con una pitada y al grito de 'Planas dimisión' y le han llamado "caradura", "traidor" o "borrego", a la vez que lanzaban vivas al Rey.

El stand del Gobierno aragonés está justo al lado del espacio destinado a las organizaciones agrarias, algunas de las cuales han plasmado sus reivindicaciones, con lemas como "No a Mercosur" y "Los políticos nos han traicionado" en Araga, y "Azcón y Rincón regalan Aragón" en UAGA.

En el final de la visita, han estado presentes también varios representantes de las organizaciones agrarias, que han conversado unos minutos con Felipe VI, el presidente aragonés en funciones, el ministro Planas y el resto de la comitiva.

Asimismo, representantes de las Juventudes Agrarias de UAGA ha entregado al jefe del Estado, a través de un intermediario, una caja con tres botes con tierra de las tres provincias aragonesas y una carta con sus principales inquietudes. Una tierra que "no sólo es el sustento de nuestros cultivos, sino también de nuestras ilusiones, nuestra vida y nuestro futuro. Tenemos un fuerte vínculo con ella y tenemos la gran responsabilidad de cuidarla para las generaciones futuras", han expresado.

DIFICULTADES DE LOS JÓVENES AGRICULTORES

En la misiva, han destacado las "dificultades" y "amenazas" que enfrentan los jóvenes para incorporarse a la actividad agraria y conseguir que sus explotaciones sean rentables.

Entre ellas, las dificultades para acceder a la tierra debido al encarecimiento por la competencia con los fondos de inversión, centros de datos y plantas de energía renovable, o las dificultades para acceder a la financiación por "el desinterés del sector bancario" en apoyar sus explotaciones, lo que se agrava por la "mala gestión" de las ayudas públicas, que son repartidas "de forma injusta" y no priorizan a aquellos que más lo necesitan.

A ello han sumado la falta de rentabilidad de la agricultura y la ganadería, con una cadena de valor que "empobrece a productores y consumidores en beneficio de la gran distribución" y que el sector primario "no es una prioridad en las políticas económicas", como demuestra el acuerdo con Mercosur, en el que han sido "moneda de cambio" y han quedado "un escalón por debajo" del sector industrial.

Por último, la carta advierte de que falta desarrollar una Ley de Agricultura Familiar "que apoye y defienda el modelo profesional, social y familiar".

El escrito finaliza con la reclamación de un Plan Nacional de Relevo Generacional, con el objetivo de "seguir teniendo un medio rural vivo que cohesione territorial y socialmente nuestro país". "Como jefe del Estado nos gustaría contar con el apoyo institucional de la Corona en esta legítima y necesaria reivindicación", concluye la carta, firmada por el responsable del Área de Jóvenes de UAGA-COAG, Alfredo Sanjuán.

XLIV EDICIÓN DE FIMA

Esta XLIV edición de FIMA cuenta con la participación de 1.267 marcas expositoras procedentes de 35 países, como Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Italia o Japón.

En total, desde este martes 10 de febrero y hasta el próximo día 14 se darán cita 638 expositores directos y 31 coexpositores distribuidos en nueve pabellones, alcanzando una superficie total de 88.840 metros cuadrados. La oferta internacional es de 649 marcas extranjeras, frente a 618 nacionales.

El presidente de Feria de Zaragoza, Jorge Villarroya, ha considerado que la asistencia del Rey Felipe VI en la primera jornada de FIMA supone "un respaldo impresionante al sector industrial de la maquinaria y al tejido empresarial en general y a sus trabajadores", además de, especialmente, al agrícola y ganadero.

FIMA 2026 se celebra en un momento "de incertidumbre" del sector agrario, ha reconocido Villarroya, "como consecuencia de los desafíos a los que se tiene que enfrentar en este momento, tanto climáticos, de sostenibilidad y de competitividad". Igualmente, ha citado la polémica de los acuerdos de Mercosur o el reciente con India.

PALOMITAS 'GOURMET' DE AOVE

Pero el Rey no sólo ha recibido reivindicaciones, sino que una emprendedora aragonesa, Salz Medina, ha aprovechado para obsequiar al monarca con un original producto 'gourmet' de la zona: unas palomitas de aceite de oliva virgen extra (AOVE) 'premium' de la variedad autóctona empeltre.

En representación de la empresa SalzySalz, que elabora aceite de oliva virgen extra en variedades empeltre y arbequina a partir de los olivos que tienen en el municipio zaragozano de Agón, a los pies del Moncayo, Medina ha apuntado que, con este regalo, querían transmitirle a Felipe VI "que en Aragón hay emprendimiento, hay innovación, sobre todo de dos mujeres emprendedoras".

Este aceite se ha unido al producto de otra emprendedora aragonesa, las palomitas 'gourmet' de Pop-it y entre ambas han creado palomitas de cereza con chocolate, de AOVE de empeltre y de sal, chocolate y empeltre --"como los postres de antes".