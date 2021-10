Rioja pisa el acelerador en Rusia.

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de la DOCa Rioja ha llevado a cabo durante los últimos seis meses, cuatro catas telemáticas en las ciudades de Moscú, Ekaterimburgo, Sochi y San Petersburgo donde 60 bodegas y 150 profesionales del sector han tenido la oportunidad de dar a conocer la actual oferta de Rioja en el mercado ruso.

Dentro de la campaña de promoción de los vinos de Rioja en Rusia, el Consejo Regulador ha mantenido una intensa actividad promocional durante este último medio año ayudándose, en gran parte, del uso de la innovación y de las nuevas tecnologías para desarrollar formatos híbridos que permitieran seguir comunicando y fomentando la comercialización de los vinos.

La realización de cuatro catas telemáticas ha permitido, desde el pasado mes de marzo, que Rioja reuniera a más de 150 profesionales del sector del mercado ruso en salones y hoteles de las ciudades de Moscú, Ekaterimburgo, Sochi y San Petersburgo. Estos formatos híbridos contaban con la conexión en directo de 60 bodegueros que se sumaban a los encuentros a través de sus pantallas.

Además, hubo algunos encuentros en los que, por su naturaleza presencial, las bodegas estuvieron representadas por sus propios importadores o distribuidores así como por expertos locales. Todos estas sesiones de trabajo tuvieron como objetivo seguir generando acuerdos comerciales entre las bodegas y los expertos en un año tan complejo como el vivido con el parón de la pandemia.

Las catas, unas de las más esperadas por los prescriptores, sirvieron para volver a constatar la altísima calidad de los vinos de la Denominación de Origen más antigua de España en Rusia, mercado número 10 del mundo en importación de vino, que ofrece un mundo de oportunidades para los vinos de Rioja no solo en grandes núcleos como Moscú sino también en los distintos circuitos regionales.

El Cónsul General de España en San Petersburgo, Félix Valdés Valentín-Gamazo, fue el encargado de clausurar la 4ª cata virtual de Rioja en San Petesburgo. Valdés felicitó a Rioja "por su pasión y por su tenacidad por estar presentes en San Petersburgo en estos momentos y presentar los vinos de Rioja". "Espero que las bodegas de Rioja encuentren su camino en este mercado ruso" señalaba el cónsul.

La cita, en la que Ilya Kirilin, @garnacha_man, el reconocido sommelier y blogger ruso especialista en vinos españoles hizo una selección de los mejores vinos de Rioja y dirigió una Master Class, sirvió para fortalecer vínculos con los profesionales para próximas citas e iniciativas y se compartió con importadores, sommeliers y bloggers especializados del país una selección de 16 muestras de vinos de Rioja.

La acogida de la actividad ha sido muy positiva entre las bodegas que señalan y destacan la facilidad del formato en meses complicados y la importancia de este tipo de acciones para seguir generando negocio: "estamos muy contentos con el resultado obtenido. Gracias a esta acción, hemos podido llegar a compradores de interés que, con restricciones de los últimos dos años, hubiese sido imposible llegar" afirma Juantxu Mendieta, propietario de Mendieta Osaba Wines quien calificaba de "maravillosa" la actividad.

"Siendo inviable la presencia física en cualquier parte del mundo y mucho menos el juntarse, han estado muy acertadas y bien organizadas. Ha sido una forma de seguir estando presente y poder continuar con nuestro trabajo de la mejor manera posible. Estamos contentos de que hayan podido solventar este parón de la mejor manera posible" señala Ana Fernández, directora de Exportación de la bodega Paco García.

"Hemos tenido la suerte de poder participar en esta actividad y según nuestro importador, JSC MB Group Impex, han tenido un impacto muy positivo para la promoción de nuestra marca, sobre todo entre los sommeliers en el canal HORECA así como en las redes sociales", señalan desde el equipo de la Bodega Roda. "En un momento como el actual en el que no se puede viajar todavía a Rusia, este tipo de acciones es una vía ideal para estar presente en el mercado y no dejar de promocionar nuestra DO y nuestras bodegas y vinos".

Julia Fiskalova, sommelier del afamado establecimiento Birch Restaurant, mejor restaurante de Rusia 2020 según el portal 'Wheretoeat Russia', destacaba cómo "después de la pandemia, una cata en directo con bodegueros de Rioja es una bocanada de aire fresco". "Este tipo de actividades me sirven para actualizar y ampliar mi lista de vinos". "La diversidad mostrada en la cata es sorprendente, tanto de tipo de uva, como de estilos y marcas".

Denis Petrovich, director de la vinoteca Cheese Wine afirmaba cómo "se ha abierto a nuevas aventuras descubriendo vinos españoles" y "le deseaba a los bodegueros de Rioja el mayor de los éxitos en nuestro mercado ruso, puesto que se lo merecen".

Tras las últimas catas llevadas a cabo esta semana, las opiniones de los profesionales rusos han sido muy positivas y señalan, en general, la altísima calidad de los vinos y la diversidad del amplio abanico de vinos que Rioja ofrece a los consumidores. Rusia es un mercado prioritario para las ventas del Rioja (se enclava dentro del Top5) y ha experimentado un crecimiento en volumen superior al 30% en lo que va de año.