Teresa Jordà pide que se deje de "criminalizar" al sector agrario

Ha explicado que en estos momentos están trabajando unas 20.000 personas en la campaña agraria

La consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Teresa Jordà, ha pedido responsabilidad a la hora de hacer declaraciones y que se deje de criminalizar al sector agrario en el contexto de la pandemia de coronavirus: "Ya basta de criminalizar al agricultor".

Lo ha dicho en rueda de prensa este miércoles en la Generalitat acompañada de la consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, y la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, después de la reunión del comité técnico del Procicat.

"La inmensa mayoría tienen a los trabajadores contratados y cumplen estrictamente los protocolos aprobados de manera conjunta con el sector", ha defendido Jordà, y ha exclamado que ya es suficiente que se señale al agricultor durante la campaña de la fruta.

La consellera también ha reclamado al Gobierno la regularización con un permiso de trabajo permanente a las personas migrantes para la campaña agraria, y ha dicho que conviene flexibilizar los procesos de arraigo y dotar de oportunidades a todos los ciudadanos.

"Esta vulnerabilidad no nos ayuda nada. Este no es un problema de esta campaña agraria, que es atípica. De hecho, ya nos habíamos comprometido en que la campaña agraria, una campaña agraria ordinaria, por lo que representa también para nuestro país, se tiene que trabajar y se tienen que hacer muchos cambios en el día a día. No es suficiente que nos preocupe el mes de abril", ha advertido.

Ha agradecido el esfuerzo a todos los colectivos de personas que han llegado de otros territorios del Estado, a inmigrantes y a personal de empresas frutícolas, porque según ella hay mucho esfuerzo detrás para hacer frente a una campaña agraria "importantísima".

PÉRDIDA DE 100.000 TONELADAS DE FRUTA

Jordà ha recordado que hace pocas semanas una tormenta de grandes dimensiones, que afectó principalmente en el Baix Segrià (Lleida), provocó que desaparecieran entre 75.000 y 100.000 toneladas de fruta y se redujera la necesidad de personal en un 40%: "En estos momentos las plantillas están cubiertas".

"Se quiso hacer un esfuerzo complementario porque desde las organizaciones agrarias y frutícolas explicaron que se tenía que reducir este número de personal. Ya se ha hecho, en estos momentos están trabajando en la campaña agraria unas 20.000 personas", ha explicado.

La consellera ha insistido en que desde el Govern se ha trabajado al lado de todos los organismos e instituciones desde el minuto cero en esta campaña agraria: "Pese a que la situación sea la que es, si no lo hubiésemos hecho de esta manera incluso sería otra".